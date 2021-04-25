المشهد اليمني الأول

أعلنت مصادر إعلامية عن طرد سفير الإمارات لدى كيان الإحتلال، محمد محمود آل خاجة، من إفطار رمضاني في الداخل الفلسطيني المحتل.

وقال الناشط الاماراتي الشهير عبدالله الطويل، في تغريدة إن معلومات وردت له عن طرد السفير الإماراتي لدى “إسرائيل” من إفطار رمضاني مع فلسطينيين بالداخل المحتل.

هذا وأعلنت اللجنة القُطرية لرئاسة السلطات المحلية العربية بالداخل المحتل، مشاركتها في إفطار جماعيّ رمضانيّ دعا إليه مركز السلطات المحليّة، والذي كانت اللجنة قد قرّرت مقاطعته، أمس الخميس، بسبب مشاركة السفير الإماراتيّ لدى “إسرائيل”، فيه.

وقالت اللجنة يوم امس إن قرار مقاطعتها للإفطار الرمضاني يأتي لمنع “تنفيذ أجندات وأهداف سياسية”.

غير أنها تراجعت عن قرار المقاطعة بعد التأكيد “بأن السفير الإماراتي لن يشارك في لقاء الإفطار الرمضاني الذي دعا إليه مركز السلطات المحلية، مساء يوم الأحد المقبل في الناصرة”.

وقالت اللجنة في بيانها، الجمعة، إن قرارها جاء “بعد أن أعلن وأكد رئيس مركز السلطات المحلية، مساء أمس الخميس”، غياب السفير الإماراتي.

وذكرت اللجنة أنها “تؤكد المشاركة في دعوة مركز السلطات المحلية للقاء الإفطار، (…) وفقا للدعوة السابقة”.

وكانت اللجنة قد أوضحت أمس أنها قررت كذلك، مقاطعة اللقاءات التي يسعى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، إلى عقدها مع رؤساء السلطات المحلية العربية مع قائد شرطة القدس السابق، أهارون فرانكو، لإضفاء الشرعية على تعيين الأخير “منسقا حكوميا لقضايا الفلسطينيين بالداخل المحتل”.