المشهد اليمني الأول

أثارت قناة “العربية” السعودية غضب الفلسطينيين والعرب؛ بسبب تغطيتها لانتفاضة سكان القدس بوجه الاحتلال والمستوطنين.

إذ استنكر مغردون تصوير قناة “العربية” للأحداث وكأنها “اشتباكات” بين طرفين؛ بسبب “خلاف على التجمع وقت الإفطار”، دون أي إشارة إلى انتهاكات المستوطنين، واعتداءات قوات الاحتلال على المقدسيين.

وتساءل بعضهم مستنكرا عن سبب قيام القناه السعودية بتغيير الحقائق، وإظهار الشعب الفلسطيني وكأنه المتعدي على حيش الاحتلال.

واعتبروا أن ما تقوم به يجعلها “تقف مع الاحتلال صفا واحدا ضد الشعب الفلسطيني“، مستغربين أن تكون تلك القناة ممثلة لبلاد الحرمين.

واستذكر المغردون تغريدة للشيخ “عبدالعزيز الطريفي” هاجم فيها العربية سابقا.

وخلال الأيام الأخيرة، شهدت مدينة القدس مواجهات بين فلسطينيين وقوات الشرطة الإسرائيلية التي استخدمت ضدهم العنف؛ ما أدى إلى إصابة العشرات وسط دعوات المستوطنين إلى اقتحام المسجد الأقصى والبلدة القديمة.

وتصدى فلسطينيون لمئات المستوطنين الذين هاجموا منازلهم، في عدة مناطق بمدينة القدس خلال ساعات مساء الخميس وفجر ومساء الجمعة وفجر اليوم السبت.