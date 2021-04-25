المشهد اليمني الأول

شاهدوا تنظيم القاعدة في شوارع مأرب يرتدون الزي العسكري يعترضون مواطن في الشارع العام ويقتلونه

تنظيم القاعدة

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