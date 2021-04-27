المشهد اليمني الأول

يبث التلفزيون الرسمي السعودي وأهم شبكات التلفزة العربية، اليوم الثلاثاء، مقابلة خاصة مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

اللقاء يعقد في الذكرى الخامسة لإطلاق رؤية المملكة 2030. وسيجري اللقاء الخاص مع ولي العهد السعودي، الإعلامي عبد الله المديفر، من خلال برنامجه “الليوان” المذاع على فضائية “روتانا خليجية”.

وأوضحت قناة “روتانا خليجية”- عبر تويتر- أن اللقاء سوف يذاع عبر عدة قنوات فضائية، منها “روتانا خليحية- الرسالة- روتانا إف إم – LBC “.

وقام المديفر بالإعلان عن اللقاء مع ولي العهد على حساب الرسمي بتويتر غذ قال في تغريدة ما نصه :”أتشرف بدعوتكم لمشاهدة اللقاء الخاص مع سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يوم الثلاثاء الساعة ١١ مساء”..

تغريدة المديفر فتحت عليه باباً من المسؤوليات ربما لا يستطيع تحمل تبعاته اذ حمله مئات السعوديين رسائل وشكاوى إلى ولي العهد معظمها تتضمن تذمراً من سياساته الإقتصادية التي ارتدت سلبا على المواطن السعودي.

ورصد الواقع السعودي بعضاً من تلك الرسائل إذ قال شخبوط الدوسري “بما ان سوق الأسهم السعودي هو أحد ركائز الرؤية وبما انه أكبر سوق في الشرق الأوسط وبما أن ضيفك الكريم ولي العهد حفظه الله الرجل الأول في محاربة الفساد. فحبذا ان تطرح على سموه معاناة مساهمي #المعجل والذين راحوا ضحية لأكبر جريمة جنائية في سوق الأسهم والتي أصبحت قضية رأي عام،”،،

اسأله هل بعد ما قام به من إفساد للأجيال، وإفساد أخلاق الناس، ومحاربة دين الله في العلن ،والتنكيل بالشعب، وفرض الضرائب، واعتقال الناس، ومولاة اليهود، والصعود فوق الكعبة بتر الله قدمه، وقتل المعارضين، وتهجير الناس من بيتوهم قسراً، ودعمه للإباحية

هل مازال يعتقد أنه على دين محمد ﷺ ؟

ويبدو أن المديفر في مأزق حقيقي بعد كم الأسئلة الهائلة اذ تجاوزت التعليقات على تغريدته ال 3500 تعليقلً فإذا فشل او امتنع عن ايصال مشاكل الناس لولي العهد فسيفقد مداقيته أما السعوديين وإذا أوصل شكاوى المواطنين بشكل علني لمحمد ابن سلمان في المقابلة المباشرة والعلنية فسيفقد رأسه وعند الإمتحان يكرم المرء أو يُهان.