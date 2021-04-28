المشهد اليمني الأول

كنا نسمع عن قتل الأولاد خشية الفقر في عصر الجاهلية لكننا كنا نقول ان هذا عصر قد ولى وانتهى ولم يعد هناك من يقتل أولاده في عصرنا هذا نتيجة الظروف الاقتصادية.

ولكن من خلال محاضرة قائد الثورة السيد التي القاها الثلاثاء 15 رمضان 1442الموافق 27 ابريل 2021 سمعنا ان هناك من يقتل أولاده بعدة طرق خشية الفقر ومنها بيعهم لعصابات الاتجار بالبشر.

جاهلية حديث قائد الثورة، من قتل الأولاد خشية الفقر في العصر الحديث استخدام حبوب وادوية منع الحمل والإجهاض وبيع الأطفال لعصابات الاتجار بالبشر والدفع بالأطفال للتسول والدفع بالأطفال للتجارة في المحرمات او الدفع بهم في مدارس تكفيرية تصنع منهم مجرمين وقتله او الدفع بهم الى مساندة الباطل. ‏

الفقر يغير الأحوال والأخلاق ويصل بالبعض الى اتخاذ مواقف سيئة وهاجس الفقر والضغط المعيشي يحول البعض الى وحش يفقد احساسه ورحمته ومشاعره وانسانيته ويجعله يتصرف تصرفات بعيده عن الإسلام وبعيداً عن فطرة الإنسانية خصوصا اذا لم يكن هناك وعي وتقوى وعودة الى الله تعالى. ‏

اليأس وقلة الوعي والاتكال على النفس وانعدام الثقة بالله عوامل خطيرة اذا سيطرت على الفقراء تجعلهم ينحرفون بعيداً عن الله وعن سننه وتوجيهاته وتدفع بهم الى ارتكاب وممارسة الجرائم تجاه انفسهم وتجاه اسرهم وأولادهم ويظلمون أولادهم ويرتكبون الجرائم والمحرمات.

‏محاضرة قائد الثورة يحفظه الله الليلة ركزت على الحديث عن الممارسات غير المشروعة التي قد يقدم عليها البعض من الآباء مع أبنائهم بسبب الفقر والظروف المعيشية الصعبة ونتيجة انعدام الوعي والثقة بالله والتوكل عليه ولهذا تعد المحاضرة بمثابة وقاية وتوعية قرآنية لضبط أخلاق وإنسانية المجتمع.

‏أبناءك أمانة لديك، وعليك مسؤولية تجاههم، مسؤولية إنسانية، مسؤولية أبوية، في تربيتهم، في الحفاظ عليهم، في أن تصونهم، هذه المسؤولية أيضاً في أن تسعى لتربيتهم وتنشئتهم التنشئة الصحيحة، التنشئة الإنسانية، التنشئة الإيمانية

_______________________

زيد البعوة من المحاضرة الرمضانية الخامسة عشر