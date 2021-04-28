المشهد اليمني الأول

أكد وزير الخارجية الأمريكي “أنتوني بلينكن” حاجة بلاده إلى مواصلة العمل مع السعودية، وتعزيز المصالح المشتركة بشكل أكثر فاعلية.

وقال “بلينكن” في مقابلة مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية: “علينا التفكير في الكيفية التي يمكننا بها تعزيز مصالحنا وقيمنا بشكل أكثر فاعلية، ونحن سواء أحببنا ذلك أم لا سنحتاج إلى مواصلة العمل مع المملكة العربية السعودية، التي لا تزال شريكا في العديد من النواحي”.

ودعا وزير الخارجية الأمريكي، المملكة، إلى إنهاء الحرب في اليمن، التي دخلت عامها السابع على التوالي، مسببة أكبر كارثة إنسانية في العالم، وفق الأمم المتحدة.

ورجح “بلينكن” أن يكون ولي العهد السعودي الأمير “محمد بن سلمان” هو قائد البلد الخليجي لفترة طويلة في المستقبل.

وأضاف: “علينا أن نعمل مع قادة من جميع أنحاء العالم ممن يشاركون في سلوك إما نعترض عليه أو في بعض الحالات، نعتبره مستهجنا”، في إشارة إلى جريمة مقتل الصحفي السعودي “جمال خاشقجي“.

وقتل “خاشقجي” في قنصلية المملكة بإسطنبول أكتوبر/تشرين الأول 2018، على يد فريق أمني استخباراتي سعودي، وأقرت الرياض لاحقا بالمسؤولية عن مقتله، وتعرضت لعقوبات أمريكية طالت عددا من المسؤولين السعوديين.