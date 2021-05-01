المشهد اليمني الأول

تفقد القائم بأعمال محافظ الحديدة محمد عياش قحيم ووكيل أول – مشرف عام المحافظة أحمد مهدي البشري أحوال جرحى الجيش واللجان الشعبية الذين يتلقون العلاج بمجمع الساحل الغربي الطبي بمدينة الحديدة.

وأطلع قحيم والبشري ومعهما مسؤول الدعم اللوجستي بالمنطقة العسكرية الخامسة حمزة أبو طالب وقيادة مؤسسة يمن ثبات بالمحافظة على الحالة الصحية للجرحى وقدموا لهم مبالغ مالية وهدايا رمزية.

وعبر القائم بأعمال محافظ الحديدة ووكيل أول المحافظة عن فخرهما واعتزازهما والتشرف بزيارة هؤلاء الأبطال من وهبوا أرواحهم رخيصة في سبيل الوطن وامنه واستقراره والتصدي للغزاة والمعتدين.

ونقلا لهم تحيات قائد الثورة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي ورئيس المجلس السياسي الأعلى المشير الركن مهدي المشاط – حفظهما الله – بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وأشارا إلى أن الزيارة أقل واجب تجاه ما قدموه من تضحيات دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية .. متمنين لهم الشفاء العاجل.

وحثا ادارة المجمع لبذل المزيد من الجهود في الإعتناء بالجرحى.

بدورهم عبر الجـرحى عن تقديرهم لهذه الزيارة وتفقد أحوالهم .. مؤكدين الاستعداد للعودة إلى جبهات الدفاع عن الوطن بعد تماثلهم للشفاء.