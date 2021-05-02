المشهد اليمني الأول

استقبلت قيادة محافظة عمران، بحضور محافظ المحافظة ومعه عضو مجلس الشورى الشيخ محمد الحوري ووكيل المحافظة حسن الاشقص ، 13 أسير من أبطال الجيش واللجان الشعبية من أبناء محافظة عمران المحررين من قبضة قوى العدوان.

وفي الاستقبال بحضور قائد فرع قوات الامن المركزي بالمحافظة العقيد حسين النمري وعدد من مدراء المديريات والمكاتب التنفيذية والمؤسسات الحكومية والمشائخ والوجهاء والشخصيات الاجتماعية وقيادات محلية وأمنية ومندوب الأسرى بالمحافظة،

حيث ثمن المحافظ جعمان التضحيات التي يقدمها الأبطال في الجبهات دفاعاً سيادة الوطن.

منوها بشجاعة الأسرى وتضحياتهم، ومشيرا إلى حرص واهتمام القيادة الثورية والسياسية بالإفراج عن كافة الأسرى وكشف مصير المفقودين.

وأكد المحافظ جعمان، على أهمية مواصلة الصمود واستمرار رفد الجبهات بالرجال والمال حتى تحقيق النصر.

من جانبهم ثمن الاسرى المحررين اهتمام قائد الثورة السيد عبد الملك بدرالدين الحوثي يحفظه الله، بالأسرى ومتابعة لجنة شئون الاسرى ولجنة الوساطة المحلية. مؤكدين استعدادهم للعودة إلى جبهات الكرامة لمواصلة الدفاع عن اليمن وسيادته وكرامته.

معبرين عن امتنانهم لحفاوة الاستقبال المشّرف.