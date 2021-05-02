المشهد اليمني الأول

قالت مصادر دبلوماسية عمانية أن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان وصل اليوم الأحد إلى إلى العاصمة العمانية مسقط ليلحق بالمبعوث الأممي مارتن غريفيث و الأمريكي تيم ليندر كينغ اللذان سبقاه في ظل دفع سعودي نحو تسوية سياسية للحرب .

وأشارت المصادر إلى أن وزير الخارجية العماني التقى بالوزير السعودي فور وصوله وعقدا سوياً اجتماعاً مغلقاً .

هذا وكانت خارجية الولايات المتحدة الأمريكية قد أعلنت استنفاراً غير مسبوق و دفعت بمبعوثها إلى اليمن نحو المنطقة على وقع التقدمات المتسارعة لقوات صنعاء في محافظة مأرب اليمنية .

هذا ومن المتوقع أن يلتقي وزير الخارجية السعودي بالمبعوثين الأمريكي والأممي اليوم لبحث مقترح أمريكي جديد يتعلق بإيقاف الحرب السعودية على اليمن والتي دخلت عامها السابع.