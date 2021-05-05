المشهد اليمني الأول

اكد الدكتور محمد المسعري أحد أبرز رموز حركة الإصلاح السياسي بالمملكة السعودية ان الشعب اليمني عامة يقاتل الغزو السعودي المتمثل بالنظام السعودي ولا صحة لمزاعم وجود مسمى (حوثيين) في اليمن.

واوضح في مقابلة تلفزيونية عدم وجود (مسمى حوثي) او (الشعب الحوثي) في اليمن وانما هي نغمة يرددها النظام السعودي وقناة الجزيرة “الخبيثة” حسب وصفه مؤكدا “ان امريكا تستخدم مسمى الحوثي وما الى الحوثي لتحجيم مقاومة الشعب اليمني ازاء الغزو.”

وقال ان لشعب اليمني ينظر للعدوان السعودي الامريكي كغزو اجنبي وان النظرة العامة للشعب اليمني هي مقاومة الغزو الذي يتمثله النظام السعودي منذ القدم وحتى اليوم.

واشار الى ان الشعب اليمني تعرض على مدى عقود للمساومة باستخدام زعماء كالرئيس السابق علي عبدالله صالح الذي وصفه (بالثعلب الخبيث) والذي قام بترسيم الحدود وهي مسألة يمنية بحتة كانت معلقة منذ 40 او 50 سنة تقريبا.

واكد بان انصار الله يقاتلون الغزو السعودي وهم على الاقل يمثلون الشعب اليمني في الشمال لافتا الى انه اذا استقرت الاحوال فسيدرك الجنوبيون ان العدوان الذي وصفه بالطبخة الملعونة وراءها النظام السعودي وانه سبب الفرقة والتشتيت.