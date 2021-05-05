المشهد اليمني الأول

شُيع بصنعاء اليوم في موكب جنائزي مهيب جثامين عدد من شهداء الوطن والقوات المسلحة والذين استشهدوا وهم يدافعون عن السيادة الوطنية ضد الغزاة والمرتزقة في عدد من الجبهات.

حيث تم تشييع جثامين الشهداء الرائد نبيل علي القطاع والرائد سامي خالد الشاوش والرائد علي بن علي بهلول والنقيب عبدالحفيظ يحيى مسعود والملازم أول رياض خالد المساجدي والمساعد احمد توفيق الاديمي والمساعد نجم حزام المطري والجندي عبدالرحمن عبدالله الشرماني.

وخلال مراسم التشييع التي شارك فيها مدراء دوائر تقييم القوى البشرية العميد الركن عبدالعزيز صلاح والتقاعد العسكري العميد عبدالله الكبودي والمساحة العسكرية العميد الركن احمد الخيواني والتدرب العسكري العميد ناصر حميد ونائب مدير عام ديوان وزارة الدفاع العميد الركن مجاهد السهاقي وأهالي وأقارب الشهداء.

عبر المشيعون عن فخرهم واعتزازهم بالانتصارات التي يحققها أبطال الجيش واللجان الشعبية ضد الغزاة والمحتلين. وجرت مراسم التشييع للشهداء الذين توشحت جثامينهم بالعلم الجمهوري بعد الصلاة عليهم في جامع الشعب بأمانة العاصمة، ليتم مواراتهم الثرى كل شهيد في مسقط رأسه. كما شارك في مراسم التشييع عدد من الضباط والشخصيات الاجتماعية وجمع غفير من المواطنين.