المشهد اليمني الأول

اعتبرت وزارة الدفاع واسناد القوات المسلحة الايرانية يوم القدس العالمي فرصة كبرى لاستعراض قدرة العالم الاسلامي امام نظام الاستكبار والصهيونية الغاصبة، مؤكدة بان العالم سيشهد قريبا الاحتفال بتحرير القدس الشريف.

وكانت وزارة الخارجية الايرانية أصدرت اليوم الخميس بيانا دعت فيه شعوب وحكومات الدول الاسلامية للحفاظ على جذوة المقاومة والجهاد متقدة والضغط على القوى والمؤسسات الدولية للعمل بمسؤولياتها في دعم حقوق الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال.

وجاء في جانب من هذا البيان الذي صدر على اعتاب يوم القدس العالمي الذي يصادف غدا وهي الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك: ان مبادرة الامام الخميني (رض) الخالدة والتاريخية في تسمية الجمعة الاخيرة من شهر رمضان المبارك بـ “يوم القدس” ادت الى الابقاء على قضية تحرير فلسطين حية والكشف عن ظلم وجرائم الصهاينة ضد الشعب الفلسطيني المظلوم.

واضاف: انه خلال الاعوام الماضية تحول يوم القدس بين المسلمين وجميع احرار العالم الى رمز للنضال ضد الاحتلال والغطرسة وادى دورا منقطع النظير في احباط المخططات البغيضة واللاانسانية للمعتدين والمتغطرسين في العالم مثل اميركا والكيان الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني.