المشهد اليمني الأول

اكد الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس ابو عبيدة ان لا خطوط حمراء اذا تعلق الامر بالرد على الاحتلال الاسرائيلي اذا تعلق الامر بالدفاع عن القدس.

وقال :”قرار قصف تل أبيب والقدس وديمونا وعسقلان وأسدود وبئر السبع وما قبلها وما بعدها أسهل علينا من شربة الماء”.

وأضاف أبو عبيدة للاحتلال: “احشدوا ما شئتم من قوات برا وبحرا وجوا فقد أعددنا لكم أصنافا من الموت ستجعلكم تلعنون أنفسكم ولن تجدوا منا ضعفا أو تراجعا”.

واشار في خطاب متلفز :”نطمئن شعبنا بأن لدينا المزيد في جعبتنا مما يسره وضرباتنا الصاروخية كشفت هشاشة الاحتلال”.

واكد أبو عبيدة أن ما يميز هذه المعركة هو تكاتف الشعب الفلسطيني في كل الساحات وإجماعه على خيار المقاومة.

وقال الناطق العسكري باسم كتائب القسام أبو عبيدة إنه “بأمر من قائد هيئة أركان القسام أبو خالد محمد الضيف، ينطلق الآن تجاه مطار رامون جنوب فلسطين وعلى بعد نحو 220 كم من غزة، صاروخ “عياش 250″ بمدى أكبر من 250 كم وبقوة تدميرية هي الأكبر؛ نصرة للأقصى وجزءاً من ردنا على اغتيال قادتنا ومهندسينا الأبطال بجزءٍ من إنجازاتهم وتطويرهم”.

ولفت أبو عبيدة إلى أن “هذا غرس القائد أبو عماد باسم عيسى والمهندس جمعة الطحلة أبو رحمة والدكتور جمال الزبدة ووليد شمالي وحازم الخطيب وسامي رضوان وغيرهم من إخوانهم الأطهار الأبرار”.

وتابع الناطق باسم كتائب القسام “ندخل صاروخ عياش 250 للخدمة ونقول للعدو ها هي مطاراتك وكل نقطة من شمال فلسطين إلى جنوبها في مرمى صواريخنا، وها هو سلاح الردع القادم يحلق في سماء فلسطين نحو كل هدفٍ نحدده ونقرره”.

كما دعا شركات الطيران العالمية إلى وقفٍ فوريٍ لرحلاتها إلى أي مطار في نطاق جغرافيا فلسطين المحتلة.

وفي وقت سابق من اليوم، توجه أبو عبيدة للمحتلين قائلاً “لقد شاهد العالم كلّه خيبتكم وعاركم”، و”استعراضكم الجبان لم يحجب رؤية العالم لكيانكم الهش وهو يئن تحت ضرباتنا”.

وشن الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الرابع على التوالي، عدواناً عنيفاً على قطاع غزة، استشهد على إثره 69 شهيداَ وأكثر من 335 مصابًا.

أخر مستجدات عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة لليوم الرابع:

19:22-سرايا القدس تستهدف منصة القبة الحديدية في منطقة نير إسحاق في المناطق الشرقية لجنوب قطاع غزة بعدة صليات صاروخية مكثفة ومركزة.

19:10- الاعلام العبري: وصول 12 إصابة الى مستشفى بارزيلاي نتيجة القصف على منطقة “زوهر” في مدينة بئر السبع

19:00-طائرات الاحتلال تشن سلسلة غارات على شرق حي الشجاعية والزيتون بغزة

18:45-وسائل إعلام فلسطينية: استشهاد ثلاثة فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف لطيران الاحتلال الإسرائيلي على مخيم البريج وسط قطاع غزة

18:40-تونس والصين والنرويج تدعو إلى عقد جلسة مفتوحة لمجلس الأمن الدولي بشأن التصعيد في فلسطين وإسرائيل

18:35-وسائل إعلام إسرائيلية: فرض حظر للتجوال في مدينة اللد من الساعة 5 عصرا حتى 8 صباحا

18:20-وسائل إعلام إسرائيلية: الجيش الإسرائيلي يستدعي 7 آلاف جندي من قوات الاحتياط

18:12- إعلام إسرائيلية: تعليمات لسكان غلاف غزة بالبقاء في منازلهم بسبب مخاوف من حدث غير عادي

18:09-نتنياهو اعتراف: من المستحيل اعتراض الصواريخ من غزة 100%

17:52-كتائب القسام تعلن استهدافها بالطائرات المسيرة الانتحارية من طراز”شهاب”محلية الصنع منصة غاز أمس وتحشدات عسكرية على تخوم القطاع اليوم

17:05- مصادر فلسطينية: طائرات الاحتلال الاسرائيلي تدمر منزل الشهيد القائد في سرايا القدس سامح المملوك في حي الشجاعية

16:55-هآرتس: تعليق الرحلات الجوية في مطار رامون قرب الحدود مع الأردن

16:54-دوي انفجارات عدة ناجمة عن قصف مدفعي إسرائيلي

16:53-وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة 4 أشخاص جراء إطلاق صواريخ على بلدات ومدن وسط إسرائيل

16:51- كتائب القسام: نفذنا عدة هجمات ضد أهدافٍ صهيونية عبر طائراتٍ مسيرةٍ انتحارية

16:49- مراسلنا: المقاومة الفلسطينية تطلق رشقة صاروخية تجاه المستوطنات المحاذية للقطاع

16:47- الاحتلال الاسرائيلي يعترف بسقوط صاروخ عياش 250 الذي أطلقته كتائب القسام مؤخراً قرب مطار رامون

16:45- مصادر اخبارية: الرشقات الأخيرة وصلت إلى حدود مدينة إيلات شمالي إسرائيل

16:44-غارة إسرائيلية جديدة على مبان سكنية في مدينة غزة

16:39-القناة 12 الإسرائيلية: انفجار طائرة مسيرة انطلقت من غزة قرب بلدات متاخمة للقطاع

16:35-معاريف: سقوط صاروخ قرب بلدة إيلوت المتاخمة لمطار رامون

16:30-وسائل إعلام إسرائيلية: صفارات الإنذار تدوي حالياً في منطقة غلاف غزة

16:28-وسائل إعلام إسرائيلية: إصابة إسرائيليين اثنين بشظايا صواريخ سقطت على كريات جات جنوبي تل أبيب

16:26-إعلام العدو الاسرائيلي: إطلاق أكثر من 100 صاروخ في الدقائق الأخيرة باتجاه تل أبيب وبئر السبع ومناطق الجنوب

16:24- القناة 12 الإسرائيلية: الرشقات الأخيرة من غزة تمت بواسطة أكثر من 100 صاروخ

16:15- كتائب القسام: نقصف الآن تل أبيب وبئر السبع ونتيفوت وقاعدة تل نوف وقاعدة نيفاتيم برشقات صاروخية

14:44- حدود حذر في القدس المحتلة واكثر من 30 الف مصلي ادوا صلاة العيد بالاقصى

14:44- الكثير من المدن والبلدات في الداخل تشهد الان تظاهرات داعمة للمقاومة

14:42- تصاعد المواجهات بين المقاومة والاحتلال في القدس والضفة الغربية

14:35- بدء تشييع جثامين شهداء المقاومة الفلسطينية الذين استشهدوا جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة

14:25- غزة بحاجة ماسة للامدادات الطبية لاغاثة المصابين في المستشفيات

14:23- تدمير برج الشروق بالكامل وتحوله الى دمار ونزوح السكان بسبب تدمير منازلهم

14:15- القصف الذي حدث الان غرب غزة استهدف كلية الرباط

14:12- المقاومة الفلسطينية اكدت تنفيذ عمليات نوعية على الحدود الشرقية مادفع بالاحتلال لدفع دباباته الى المنطقة لشن عدوان بري

14:11- مراسلة العالم: سقوط 83 شهيدا بينهم 17 طفلا واكثر من 500 مصاب جراء العدوان الاسرائيلي المتواصل

14:04- عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية: المجتمع الدولي لايزال يساوي بين الضحية والجلاد بالتزامه الصمت ازاء العدوان

14:02- محمود خلف – عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية: الاحتلال يعاني من اشكالات وارباكات سياسية ويخشى ان تطول الحرب

14:00- مراسلة العالم: طيران الاحتلال استهدف مقبرة الشيخ رضوان ومناطق سكنية ويقوم حاليا بتدمير الشوارع