المشهد اليمني الأول

ما كشفته الأيّام الخمسة الأُولى من هذه الحرب أنٍ الإسرائيليين هُم المُطاردون والمُحاصرون أيضًا فإسرائيل التي تباهى بعظمتها نزلت الى اسفل القاع وهزمت امام صاروخية غزة.

ولعل اهم خمسة أهداف استراتيجية

حققتها معركة ‎سيف القدس

– تعطيل مطار بن غوريون

– إيقاف العمل بمنصات الغاز في البحر

– إصابة أنبوب النفط بين إيلات وعسقلان

– شل حركة القطارات

-إدخال 3 مليون يهودي في الملاجئ

– ويضاف لذلك اشتعال الضفة ومناطق 48 انتصارا للقدس وفلسطين.

26 سبتمبر