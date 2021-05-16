المشهد اليمني الأول

شن طيران كيان العدو الإسرائيلي عشرات الغارات الجوية العنيفة، على مناطق سكنية متفرقة في قطاع غزة، مستهدفة منازل فوق سكانها، محلفة عشرات الأشخاص تحت الأنقاض.

وشن طيران كيان العدو الإسرائيلي، غارات على منزل محمد السنوار القيادي في كتائب القسام في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وغارات اخرى استهدف بها مجموعة من الفلسطينيين شرق جباليا شمالي قطاع غزة.

وأكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن أكثر من 100 غارة شنها الطيران الإسرائيلي خلال الساعة الماضية على قطاع غزة.

وأفادت مصادر فلسطينية، أن طيران العدو الإسرائيلي دمر منزلين في شارع الوحدة بمدينة غزة دون سابق إنذار، واكدت المصادر أن هناك عدد من المفقودين جراء القصف الإسرائيلي على شارع الوحدة في غزة.

وأكدت المصادر، ان قصف عنيف من الطائرات الحربية استهدف محيط مستشفى الإندونيسي ومنطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.

كما أكدت، ان غارات طيران الإحتلال خلف دمارا كبيرا وتدمير شبكات المياه والكهرباء والانترنت في شارع الوحدة في غزة نتيجة الغارات الجوية العنيفة.

تحت الأنقاض

وقال ناطق الدفاع المدني في غزة، أن هناك العديد من الأسر تحت أنقاض المنازل المستهدفة في شارع الوحدة. وأكد أن إسرائيل استهدفت 5 منازل في شارع الوحدة دون سابق إنذار.

وأكدت مصادر مطلعة في غزة، أن عشرات الأشخاص موجودين تحت الأنقاض، كما تم انتشال البعض، ولا زالو أحياء.

شهداء وجرحى

وأفادت مصادر طبية فلسطينية عن وصول عشرات المصابين إلى مستشفى الشفاء بمدينة غزة جراء الغارات الإسرائيلية.

وأكدت المصادر، وصول عدد من الشـهداء والجرحى الى مجمع الشفاء الطبي جراء استهداف طائرات الاحتلال الحربية لمنازل المواطنين وسط مدينة غزة وجاري البحث عن مفقودين.

كما أكدت، استشهاد ثلاثة فلسطينيين، وجرح العشرات من الفلسطينيين اثر القصف الأخير على قطاع غزة.

ولا زالت غارات طيران كيان العدو الإسرائيلي، تمطر مناطق سكنية في مناطق متفرقة بقطاع غزة حتى اللحظة.