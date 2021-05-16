المشهد اليمني الأول

شهدت مدينة عدن المحتلة اليومين الماضيين نزوحا كبيرا لعشرات الاسر إلى محافظات أخرى بحثا عن الخدمات وتوفر اجواء تساعدهم على المعيشة.

وغادرت الاسر صوب العاصمة صنعاء ومحافظة اب، وجاءت عملية المغادرة هذه عقب تردي الاوضاع بعدن مؤخرا وارتفاع درجة الحرارة وتزايد ساعات انقطاع التيار الكهربائي.

وتشهد عدن والمحافات الجنوبية المحتلة اوضاعا مأساوية من الانفلات الامني وارتفاع منسوب الجريمة وانعدام الخدمات مثل الماء والكهرباء.

وكانت المحافظات المحتلة شهدت مظاهرات واحتجاجات من قبل مواطنين غاضبين نتيجة انقطاع التيار الكهربائي والمياة وانعدام الامن وارتفاع الاسعار وطالب المتظاهرين برحيل قوات الغزول والاحتلال السعودي الاماراتي والمرتزقة لانهم السبب الرئيس في تردي الاوضاع.