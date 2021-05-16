المشهد اليمني الأول

دعت اللجنة المنظمة للفعاليات الشعب اليمني للإحتشاد، لخروج يوم غد الإثنين، في مسيرة تضامنية للشعب الفلسطيني ومقاومته، في مواجهاتهم ضد كيان العدو الإسرائيلي المحتل لإستعادة أراضيهم المحتلة.

صباح الإثنين

وحددت اللجنة المنظمة بمحافظة صعدة، مدنية صعدة، وفي حجة حددت مدينة حجة مكانا للمسيرة التضامنية، وحددت بالضالع مدينة دمت، وفي إب أمام بوابة المحافظة، وفي ريمة حددت مديرية الجبين مركز المحافظة، وفي تعز حددت مديرية التعزية امام سلاح المهندسين.

كما حددت في محافظة البيضاء مدينتي البيضاء ورداع، وفي المحويت حددت المدينة وساحة المذوب، وفي الجوف حددت مدينة الحزم، مكاناً للاحتشاد الجماهيري، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة العدو المحتل.

عصر الإثنين

وحددت اللجنة، باب اليمن مكان المسيرة بالعاصمة صنعاء، وفي ذمار حددت جولة صوال بالمدينة، بينما حددت شارع الميناء مكانا للاحتشاد الجماهيري بمحافظة الحديدة، مكانا للاحتشاد الجماهيري، تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومقاومته في مواجهة كيان العدو الإسرائيلي المحتل.