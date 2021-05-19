المشهد اليمني الأول

تلقى الاتحاد اليمني لكرة القدم رسالتي تعزية من رئيسي الاتحادين الدولي “الفيفا” والآسيوي في وفاة مدرب المنتخب سامي نعاش أمس الأول في عدن، متأثرا بعدوى كورونا.

وعبر رئيس الفيفا جياني إنفانتينو والشيخ سلمان بن إبراهيم رئيس الاتحاد الآسيوي عن تعازيهما الصادقة في وفاة نعاش، مؤكدين أن وفاته تمثل خسارة للكرة اليمنية والآسيوية والدولية.

ووصف إنفانتينو في رسالة رسمية المدرب الراحل بـ “أسطورة كرة القدم اليمنية” مشيرا إلى إسهاماته في تطوير المنتخب اليمني، وأخلاقه الإنسانية التي ستخلد في الذاكرة.

وأكد الشيخ سلمان بن إبراهيم أن الاتحاد الآسيوي سيتذكر بكل تقدير إسهامات المدرب الراحل في مسيرة الكرة اليمنية عبر سنوات من البذل والعطاء.