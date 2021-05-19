المشهد اليمني الأول

نفى متحدث وزارة الداخلية الفلسطينية، إياد البزم، في بيان صحفي، ماتروج له قناة العربية السعودية من شائعات بحق الشعب الفلسطيني، ووصفها بممارسة دورا مشبوها.

وقال البزم: ننفي بشكل قاطع ما تروّجه قناة “العربية” من شائعات مغرضة بحق شعبنا الفلسطيني الصامد ومقاومته الباسلة، والتي كان آخر مزاعمها بخروج عدد من قادة فصائل المقاومة وعائلاتهم إلى مصر في ظل العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد البزم أن قناة العربية كانت ولا تزال تمارس دوراً مشبوهاً، وتعمل وفق أجندة تتوافق مع أجندة الاحتلال الإسرائيلي وأجهزة مخابراته في استهداف شعبنا ومقاومته.

‏ونبه جميع الصحفيين والمؤسسات والشركات الإعلامية في غزة باستمرار قرار عدم التعامل مع هذه القناة بأي شكل كان، كما ندعو الشخصيات والكتاب والمحللين إلى مقاطعتها وعدم التعاطي معها أو الظهور على شاشتها؛ لدورها المشبوه في الإساءة لشعبنا ومحاولة المسّ بصموده ونضاله ضد الاحتلال.