المشهد اليمني الأول

شهدت مناطق في عدن يوم أمس تظاهرات شعبية تطالب بتحسين الخدمات.

ومن المستغرب ان مدير المعلا السابق فهد المشبق طالب المظاهرة بصرف الرواتب وتم ايداعه السجن مباشرة بعد انتهاء المظاهرة.

وتسأل مراقبون عن الحالة التي تدار بها محافظة عدن الواقعة تحت الاحتلال ومن أوصل الحال الى هذا المستوى من التردي في الخدمات وتكميم الافواه.. ومتى سيتم الاستشعار بالمسؤولية والخروج ضد الغازي المحتل.

وطبقا لمصادر اعلامية فقد افرجت إدارة امن محافظة عدن عن مدير عام المعلا السابق فهد المشبق عقب ايقاف دام لساعة واعتقل المشبق برفقة عدد من ابناء عدن عقب مشاركتهم في تظاهرة طالبت بصرف الرواتب وانتظام الخدمات.