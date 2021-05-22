المشهد اليمني الأول

نظمت الهيئة النسائية بمديريات معين والسبعين وبني الحارث وازال والثورة بأمانة العاصمة اليوم، وقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني تحت شعار “القدس اقرب”.

وأكدت المشاركات في الوقـفات، على نصرة الشعب الفلسطيني ودعم مقاومتها الباسلة في مواجهة الكيان الصهيوني.

وباركن انتصار الشعب والمقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس، وتلقين العدو الصهيوني اقسى الدروس في الاستبسال لتحرير الاراضي المحتلة والقدس الشريف عاصمة فلسطين.

ودعت المشاركات، كافة حرائر اليمن إلى البذل والانفاق لنصرة فلسطين استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي. وعقب الوقفات تبرعت المشاركات بمبالغ مالية في إطار الحملة الشعبية لدعم ونصرة الشعب الفلسطيني.