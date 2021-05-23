المشهد اليمني الأول

ظهر قائد حركة “حماس” في غزة يحيى السنوار، امس السبت، للمرة الأولى بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، خلال تقديمه واجب العزاء في أحد قادة كتائب “القسام”.

السنوار ظهر خلال تقديمه واجب العزاء في قائد لواء غزة في كتائب “القسام” باسم عيسى، الذي استشهد في 12 من مايو/ أيار الجاري، خلال العدوان. وأدى السنوار واجب العزاء لعدة دقائق ولم يدلِ بأي تصريحات إعلامية للصحفيين. وهذا هو الظهور الأول لقائد “حماس” بغزة بعد عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الذي استمر 11 يوما.

وخلال أيام العدوان، استهدفت غارات الاحتلال منزل السنوار، وقال مسؤولون إسرائيليون إنه مستهدف بالاغتيال هو ومحمد الضيف القائد العام لكتائب “القسام”. ووفق مراقبين، يحمل هذا الظهور للسنوار أكثر من دلالة، بعضها للشارع الفلسطيني تعبيرا عن تفاعل قادة المقاومة مع قضاياه، وبعضها لجمهور “حماس” في التعبير عن العرفان والوفاء لدماء الشهداء.

وأسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على الأراضي الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، شمل قصفا جويا وبريا وبحريا على قطاع غزة، عن 279 شهيدا، بينهم 69 طفلا، و40 امرأة، و17 مسنا، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها “شديدة الخطورة”.