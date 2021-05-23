المشهد اليمني الأول

كشف مصدر أمني إسرائيلي اليوم الأحد أن معبري بيت حانون وكرم أبو سالم سيغلقان حتى إشعار آخر ، إثر اعتزام القيادة السياسية تغيير سياستها تجاه قطاع غزة.

واضاف المصدر الامني الإسرائيلي إن المستوى السياسي في إسرائيل يعتزم تغيير سياسته تجاه قطاع غزة وحركة حماس. واضاف “في هذه المرحلة تقرر اغلاق معبر ايريز ومعبر كرم ابو سالم حتى اشعار اخر. ورفض رفضا قاطعا اي طلب لنقل المواد الغذائية عبر كرم ابو سالم والمواطنين الراغبين في العودة الى غزة. ”

لذلك، ووفقا لموقع واللا العبري تم رفض طلبات نقل مساعدات وكذلك متوفين فلسطينيين في المستشفيات الإسرائيلية إلى قطاع غزة.

في الوقت نفسه ، وصل الوفد الامني المصري عبر معبر إيريز إلى قطاع غزة للمرة الثانية منذ وقف العدوان في طريقهم للقاء زعيم حماس يحيى السنوار.