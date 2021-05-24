المشهد اليمني الأول

محاولات كثيفة لتهويد المدن الفلسطينية وطرد المستوطنين

أدى تركيز حركة من القوميين المستوطنين الذين يسعون إلى تعزيز الوجود اليهودي في المناطق التي يسكنها عدد كبير من السكان العرب (تهويد فلسطين)، الى اندلاع أعمال العنف بين العرب واليهود داخل المدن المحتلة لدى كيان العدو الإسرائيلي.

مدينة اللد الفلسطينية، وقبل سنوات من اندلاع أعمال عنف الغوغاء في مدينة اللد المختلطة بين العرب والمستوطنين اليهود، بدأ التحول الديموغرافي يتجذر، حيث بدأ المئات من المستوطنين اليهود الذين يدعمون حركة دينية وقومية في الانتقال إلى حي يغلب عليه العرب مع حركة صريحة. تهدف إلى تعزيز الهوية اليهودية للمدينة المحتلة لدى كيان العدو الإسرائيلي.

حدث تغيير مماثل في مدن مختلطة بين العرب واليهود داخل إسرائيل، مثل الرملة وعكا القريبتين في الشمال – وهو جزء من مشروع غير منظم على مستوى البلاد يُعرف باسم نواة التوراة. يقولون إن نيتهم ​​هي رفع مستوى الفقراء والمهملين على هامش المجتمع، لا سيما في المدن المختلطة، وإثراء الحياة اليهودية هناك، وانتقل أنصارها إلى عشرات المدن والبلدات المحتلة من الكيان الإسرائيلي.

قال الصهيوني آفي روكاش، 43 عامًا، رئيس جمعية نواة التوراة في اللد: “ربما تكون رسالتنا معقدة”. “اللد مدينة يهودية. إن جدول أعمالنا وواجبنا الديني هو البحث عن كل من يعيش هنا، سواء أكانوا يهودًا أو مسلمين أو هندوس “.

لكن في الواقع، أدى وجود الوافدين الجدد، إلى توترات تراكمت لسنوات واندلعت هذا الشهر وسط اندلاع الحرب الأخيرة بين كيان العدو المحتل والفلسطينيين، هاجم اليهود المستوطنين العرب في أسوأ أعمال عنف داخل المستوطنات الإسرائيلية منذ عقود، مما أثار مخاوف من اندلاع حرب، بالنسبة للكثيرين، كانت حدة العداء بمثابة صدمة.

وعلى مدى عقود، سعى قوميو كيان العدو الإسرائيلي المتشددون إلى تغيير التركيبة السكانية للضفة الغربية المحتلة من خلال بناء المستوطنات اليهودية، مما يقوض احتمالية اشتعال الصراع بين كيان العدو المحتل والفلسطينين المستمر منذ فترة طويلة.

مع القليل من الاهتمام والضجيج، انطلقت حركة نواة التوراة الصهيونية بمهمة أيديولوجية لتغيير توازن المدن المحتلة إسرائيليا وتعزيز علامتها التجارية اليهودية داخل البلاد. حيث جاءت العائلات الأولى التي انتقلت إلى عكا واللد قبل 25 عامًا من مستوطنات الضفة الغربية، وكانوا يهدفون إلى جعل المجتمعات المختلطة أو التي يغلب عليها العرب أكثر يهودية.

مع ترسيخ المستوطنات في الضفة الغربية – يعيش حوالي 450.000 مستوطن يهودي الآن بين أكثر من 2.6 مليون فلسطيني – يرى أنصار Torah Nucleus المدن المحتلة إسرائيليا على أنها أفق جديد.

يعتبر معظم العالم المستوطنات اليهودية في الأراضي المحتلة انتهاكًا للقانون الدولي، وكانت هذه محاولة لإحداث تغيير داخل حدود كيان العدو الإسرائيلي، ووصفها كثيرون بالصهيونية الجديدة.

قال الصهيوني ريوت جيتس، مدير جمعية نواة التوراة في عكا، “لم تتخل الصهيونية الدينية عن مهمة يهودا والسامرة القديمة”، مشيرًا إلى الضفة الغربية بأسمائها التوراتية.. لكنه قال إن التركيز الآن كان على “التحدي الجديد” داخل حدود كيان العدو الإسرائيلي.

مؤسسة يهودية لبناء مستوطنات

في جميع أنحاء مستوطنات كيان العدو، هناك حوالي 70 مركزًا نشطًا لـ Torah Nucleus، تدعمها منظمة شاملة، مؤسسة تجديد المجتمع، والتي تحصل على بعض التمويل الحكومي لكيان العدو.

قال الصهيوني إسحاق لاكس، رئيس المؤسسة، إن الفكرة كانت للناشطين الشباب، وكثير منهم من المهنيين وخريجي وحدات الجيش القتالية، لإنشاء منازل في الهوامش الضعيفة جغرافياً واجتماعياً واقتصادياً من البلاد والمساهمة في تحسينها.

يمتد وجودهم من بلدتي يروحام وديمونا الصحراويتين ذات الغالبية اليهودية في الجنوب إلى كريات شمونة على الحدود الشمالية لإسرائيل مع لبنان. من بين حوالي 10000 عائلة مشاركة على المستوى الوطني، يوجد حوالي 1200 منهم في اللد. لكن الصهيوني لاكس رد على الادعاءات بأنهم جاءوا “لغزو” اللد وتهجير العرب.

في عكا، استقرت ما يصل إلى 200 عائلة نواة التوراة. وكان من بين الجرحى في الاضطرابات أحد أفراد الجالية، وهو مدرس في الثلاثينيات من عمره تعرض للضرب من قبل العرب حتى فقد وعيه. كما قام العرب بإحراق المواقع السياحية المملوكة لليهود. وسرعان ما انتظم أعضاء يقظون يهود من جميع أنحاء البلاد على الشبكات الاجتماعية وبحثوا عن ضحايا عرب في اللد ومدن أخرى، وضربوا رجلا عربيا حتى الموت تقريبا في ضاحية بات يام في تل أبيب.

اللد، التي تتبع تاريخها إلى أيام كنعان وتعرف باسم اللد باللغة العربية، لها تاريخ مشحون بشكل خاص حول إنشاء دولة لكيان العدو الإسرائيلي في عام 1948. حيث تم طرد معظم السكان الفلسطينيين الأصليين في المدينة ولم يُسمح لهم مطلقًا بالرجوع. وانتقل العرب البدو وشبه البدو الى صحراء النقب المستوطنة إسرائيليا – في العقود التالية، وكذلك فعلت عائلات الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين طردهم الكيان المحتل.

انتقام الفلسطينيين من المؤوسسة

الآن، الغضب العربي هنا غارق في إحساس ذكي بعدم المساواة ولد من عقود من الإهمال والتمييز من قبل الكيان المحتل. وضغط رئيس بلدية المدينة، الصهيوني يائير ريفيفو، في الماضي على تخفيف حدة صوت الأذان من المآذن في المدينة، ويده اليمنى هو مؤسس نواة توراة في اللد.

يتفاقم الاستياء العربي بسبب الخوف المستمر من التهجير، بيتًا بيتًا، فمنذ حوالي ثماني سنوات، قامت نواة توراه ببناء أكاديمية ما قبل الجيش ومدرسة ابتدائية دينية للبنين بجوار المدرسة العريقة للطلاب العرب في شارع إكسودس في قلب رمات إشكول.

وقال شهود عيان ان هذه المؤسسات اليهودية هي الاولى التي اشعلت فيها النيران في العاشر من مايو ايار. شبان عرب رفعوا العلم الفلسطيني في الميدان وتظاهروا تضامنا مع الفلسطينيين في القدس وغزة. وفرقتهم شرطة الإحتلال بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية.

ثم اندلعت حشود عربية غاضبة في حالة من الهياج، حيث أحرقت معابد يهودية وشقق وسيارات يهودية في رمات اشكول. اقتربت إحدى المجموعات من حي نواة توراة آخر، حيث تجمع حشد من اليهود.

حرب عدوانية ومواجهات عنيفة

اللد، المدينة التي يسكنها حوالي 80 ألف نسمة، 70 في المائة من اليهود و 30 في المائة من العرب، ظلت الاحتكاكات هناك منذ فترة طويلة عند درجة غليان منخفضة.

والمتضررين الوحيدين في اللد هم العرب، الذين لجؤوا اليهم مستوطنون جدد واخرجوهم من أراضيهم، حيث لم يبقى منهم وا 30% في اللد، وأراد كيان العدو اخراجهم في الآونة الأخيرة. وسرعان ما تحول العنف إلى مميت، حيث قام أربعة يهود بإطلاق النار على المواطن العربي موسى حسونة وإصابة ثلاثة آخرين خلال أعمال شغب في حي قريب.

وزعم المشتبه بهم اليهود الأربعة في إطلاق النار أنهم أطلقوا النار في الهواء دفاعًا عن النفس حيث بدأ المتظاهرون العرب في الاندفاع نحوهم، ورشقوا الحجارة والقنابل الحارقة، وفقًا لوثائق المحكمة. وتحولت جنازة الضحية السيد حسونة في اليوم التالي إلى اشتباكات جديدة حيث أصر المشيعون ومن بينهم مقاول البناء السيد سلامة على المرور بجثمان الضحية في تحد لتعليمات الشرطة.

في تلك الليلة، جاءت عصابات من المستوطنين اليهود، بعضهم مسلح، من خارج البلدة لمهاجمة العرب وممتلكاتهم، بحسب شهود. قال السيد سلامة إنه أصيب بحجر أثناء جلوسه في حديقته. وسمع دوي طلقات نارية من الجانبين. واحترقت شقة يهودية في رمات اشكول وتحولت إلى رماد بعد أن فتح متسللون عرب حفرة في الجدار. كانت الأسرة قد غادرت بالفعل. وقال أحد الجيران، نداف كلينجر، إن الشقة المتفحمة ستُحفظ كمتحف.

وسرعان ما أشعل فتيل العنف بين حشود من العرب واليهود في المدن المحتلة إسرائيلياً، بدءًا من اللد وانتشر بسرعة في جميع أنحاء البلاد حيث تم الكشف عن خطوط الصدع الداخلية بشكل مفاجئ. حيث نزل المئات من المواطنين العرب في مدينة اللد إلى الشوارع، ورشقوا الحجارة، وأحرقوا السيارات، وأشعلوا النار في الممتلكات، للتنفيس عن غضبهم ضد هدف رئيسي واحد، وهو العائلات المستوطنة اليهودية الأرثوذكسية التي وصلت في السنوات الأخيرة، والتي أرادت إخرج المواطنين العرب منها، من أجل رفع مدينة الطبقة العاملة وجعلها أكثر يهودية.

وفي 10 مايو / أيار، امتدت الاحتجاجات الفلسطينية ومداهمة شرطة كيان العدو الإسرائيلي للمسجد الأقصى في القدس – أحد أقدس الأماكن الإسلامية – إلى صراع عسكري بين كيان العدو الإسرائيلي وحركة المقاومة الفلسطينية المسلحة التي تسيطر على قطاع غزة.

واشتعلت المواجهات خلال 11 يوم، حيث امطرت المنازل السكنية في غزة بغارات لكيان العدو الإسرائيلي وبلغ عدد الشهداء الفلسطينيين 277 شهيد بينهم 70 طفلا و 40 امرأة ونحو500 8جريح، بينما أمطرت المستوطنات المحتلة بصواريخ المقاومة الفلسطينية بما في ذلك تل أبيب، ووصل عدد قتلى المستوطنين 13 قتيل.

وخلال الأسبوع الماضي، هدأت الاشتباكات، وفي وقت مبكر من يوم الجمعة، ساد وقف إطلاق النار بين إسرائيل والمقاومة الفلطسينية. حيث تدخلت مصر، وأشرفت على قرار وقف إطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية، وكيان العدو الإسرائيلي، مع نزول وفدين مصريين الى كل طرف للإشراف على وقف اطلاق النار.

عودة الاعتقالات وغرور المستوطنين

مع ذلك، الاضطرابات في اللد عادت، وركزت الانتباه على دور حركة نواة التوراة، حيث اقتحم يوم أمس الأحد، 126 مستوطنًا باحات الأقصى بحماية مشددة من شرطة الاحتلال، وشنت حملة اعتقالات للعديد من الشبان في مدينة اللد المحتلة.

وينكر ممثلوا حركة نواة التوراة الصهيونية بشدة، أن لديهم أي نوايا سيئة تجاه السكان العرب، ويصرون على أن العكس هو الصحيح!! وأصر السيد روكاش، القيادي المحلي للحركة في اللد، على أن المشاريع التطوعية للبرنامج، مثل توزيع المواد الغذائية على المحتاجين، تعود بالفائدة على اليهود والعرب.

وقال رامي سلامة، وهو عربي من سكان اللد يبلغ من العمر 24 عامًا، ومقاول بناء يضم مجمعه السكني الآن حوالي نصف عائلات عربية ونصف عائلة توراة، إن هذه لم تكن تجربته. قال إنه يؤلمه أن جيرانه اليهود الجدد لم يردوا أبدًا عندما طلب منهم صباح الخير أو عطلة سعيدة.

قال: “إنهم يريدون أن يحكموا هنا”. “ألقي باللوم على العرب الذين باعوا لهم الشقق” التي أضاف أنها تضاعفت قيمتها منذ ذلك الحين. قال: “لم يكن العنف ليحدث لولا المستوطنين”.

لامغادرة للعرب من اللد

قال الصهيوني روكاش، رئيس نواة التوراة في اللد، “أعتقد أنه يمكننا العودة إلى ما كنا عليه من قبل، لكن الأمر قد يستغرق بعض الوقت”، منددًا بالهجمات الانتقامية من قبل اليهود من الخارج. وأضاف “لا أحد يغادر، بل على العكس تماما، بينما نتحدث، تلقيت للتو رسالة WhatsApp من عائلة تبحث عن منزل هنا. ولا العرب يغادرون “.

أما المستوطنة أييليت تشين وادلر، 44 عامًا، عالمة فيزياء نشأت في مستوطنة بالضفة الغربية، أتت إلى اللد مع أسرتها قبل 15 عامًا للانضمام إلى مجتمع Torah Nucleus.

وقالت “نشأت على محاولة إحداث تأثير”. “فقط من خلال العيش هنا، يمكنك إحداث فرق.” وبعد أسبوع من ذروة العنف، عادت حوالي 30 من 40 عائلة يهودية كانت قد أخلت منازلها في حي رمات اشكول.