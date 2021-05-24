المشهد اليمني الأول

ارتفاع درجه الحراره في تهامة وثوران التربه جعل الثعابين تخرج من جحورها بإتجاه المنازل والبيوت المبنية من القش نتيجة لإرتفاع درجة حرارة الأرض مسببة الكثير من المخاطر في أوساط السكان الآمنين في بيوتهم.

الى ذلك تداول ناشطون في منصات التواصل الاجتماعي صورا لعشرات الثعابين المقتولة والمرمية بالأرض في محافظة الحديدة شمال غرب اليمن.

وأكد الناشطون أن شاب من أبناء محافظة الحديدة مديرية المراوعة تمكن من قتل 50 ثعبان في مزرعة أحد المواطنين في مديرية المراوعة بمحافظة الحديدة. وتظهر الثعـابين بشكل كبير في المناطق الحارة حيث تتكاثر وتخرج في فصل الصيف.