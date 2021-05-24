المشهد اليمني الأول

أكدت حرائر أمانة العاصمة، في وقفات تضامنية لدعم الشعب الفلسطيني ومقاومته، دعمهن للشعب والمقاومة الفلسطينية في مواجهة كيان الاحتلال الصهيوني.

وباركت المشاركات في وقفات بمديريات شعوب وصنعاء القديمة والتحرير ومعين والثورة وبني الحارث، انتصار المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس.

وأكدن، استمرار حرائر اليمن في دعم الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، حتى تحرير كل الأراضي والمقدسات من دنس الصهاينة. وقدمت المشاركات تبرعات مالية لدعم فلسطين، تجسيداً لمواقف الشعب اليمني الثابتة والمبدئية تجاه القضية المركزية والأولى للأمة.

وأشادت بيانات صادرة عن الوقفـات، بصمود الشـعب الفلسطيني واستبسال حركات المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني. ودعت البيانات، إلى البذل والإنفاق لنصرة فلسطين والقدس الشريف، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبدالملك بدر الدين الحوثي.