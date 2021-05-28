المشهد اليمني الأول

نقل “أمير بوحبوط” المحلل العسكري لموقع “والا” العبري عن ضابط كبير في سلاح الدفاع الجوي بااحتلال العدو أن حركة حماس طورت بشكل كبير منظومتها الصاروخية في كافة المجالات.

وأضاف الضابط أن الصواريخ أصبحت ذات مدى أكبر، وكذلك بعضها أصبح يملك رؤوس متفجرة بحجم أكبر إضافة إلى تحسين مدى دقة الصواريخ.

وبحسب المحلل الذي نقل عن الضابط فإن المقاومة أصبحت قادرة على إطلاق صواريخها تجاه مناطق محددة في الداخل المحتل.

ووفقاً للضابط في سلاح الدفاع الجوي فإن التحدي الأكبر الذي واجهه جيش الاحتلال كان عبر إطلاق المقاومة الصواريخ نحو عدة مناطق في الداخل المحتل بآن واحد.

في حين، قال ضابط آخر مسؤول بمركز عمليات أقامه جيش احتلال العدو خلال الجولة الأخيرة إن منظومة الصواريخ التابعة لحركة حماس منتشرة على طول قطاع غزة.

وأضاف الضابط الذي لم يشر الموقع العبري إلى هويته أن الحركة تقوم بإطلاق الصواريخ بعدة طرق تجاه المدن والبلدات المحتلة، زاعماً أن قائد كتائب القسام محمد الضيف هو من يقوم بتحديد كيفية إطلاق هذه الصواريخ بشكل شخصي.