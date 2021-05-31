المشهد اليمني الأول

استكمل الإعلام الحربي، عصر اليوم الاثنين، عرض مشاهد العملية العسكرية الواسعة للجيش اليمني واللجان الشعبية في محور جيزان.

ونفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية واسعة على العشرات من مواقع مرتزقة العدو السعودي قبالة جبال الدود والرميح وجحفان بقطاع جيزان.

واتخذت العملية ثلاث مسارات رئيسية ومتزامنة انتهت -بفضل الله وتأييده- بتطهير أكثر من 30 موقع فيها وفرض السيطرة الكاملة عليها وطرد قوات العدو المتمركزة فيها من مرتزقة الجيش السوداني ومرتزقة العدوان وتكبيدهم خسائر فادحة في العدد والعتاد.

وبدأ المجاهدين العملية عقب رصد دقيق لمواقع العدو وتجمعاته وآلياته، وأظهرت المشاهد تقدم المجاهدين من المسارات المرسومة لعمليات الاقتحام، موضحةً تعرض تحصينات ومواقع العدو لاستهداف مكثف كبد قوات العدو خسائر فادحة.

وبينت المشاهد الموثقة الالتحام المباشر مع قوات العدو ومصرع وإصابة أعداد كبيرة من المرتزقة السودانيين ومرتزقة العدوان بينهم قادة، ووقوع العشرات من قوات العدو أسرى بيد الجيش واللجان الشعبية.

وأوضحت المشاهد تمكن المجاهدين من تدمير واعطاب عدد من آليات ومعدلات العدو وإحراقها، ووقوع أعداد من قوات العدو في كمائن محكمة لقي فيها جنود من المرتزقة السودانيين مصرعهم.

وأظهرت المشاهد تقدم وحدات الجيش واللجان الشعبية نحو عشرات المواقع والمرتفعات قبالة جيزان وتمكنهم -بفضل الله- من مواصلة التقدم والسيطرة الكاملة عليها رغم محاولة طائرات الأباتشي إعاقتهم بعشرات الغارات، متمكنين من تكبيد قوات العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد.

وبينت المشاهد مواصلة المجاهدين التقدم وسط انهيارات متسارعة وفرار جماعي لقوات العدو، ما أجبر طيران العدوان على استهداف مواقع ومعسكرات مرتزقته الفارين.

ووثقت المشاهد اغتنام المجاهدين عدد من المدرعات والآليات العسكرية وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة خلفتها قوات العدو في المواقع المسيطر عليها.

مسارات العملية

المسار الأول – قبالة جبل الدود:

وشمل المسار عشرات المواقع منها “تبة الدفاع (الردحة) والمواقع المحيطة به من عدة اتجاهات – موقع الصياد والمواقع المحيطة به شرقي جبل الدود – تبة الصافية – موقع التحلية – موقع الشبكة والمواقع المحيطة به – تبة القمامة والمرتفعات المجاورة لها – المناطق المحيطة بمنطقة الملاحيط – تبة أمين1”

المسار الثاني – قبالة جبل الرميح:

وشمل المسار كلاً من “تبة شعفان والمواقع المجاورة – تبة الخزان والعلم – جبل ظهر الحمار – المنزالة”.

المسار الثالث – قبالة جبل جحفان:

ويتضمن المسار أعداد من المواقع منها “التبة الحمراء – جبل الصرخة والمواقع المحيطة به – جبل الشبكة – التبة السوداء – جبل عامر – مواقع تباب العمودين – تباب المسيار – موقع السلام – موقع الظفيرة”.

وانتهت العملية بالسيطرة على جميع المواقع المذكورة والتنكيل بالعدو وتكبيده خسائر فادحة، ومصرع وجرح وأسر العشرات منهم رغم مشاركة الطيران الحربي والعمودي المعادي، والذي فشل في إيقاف تقدم المجاهدين.

وتمت العملية بمشاركة من جميع الأقسام التخصصية والعملياتية، وكان للتكامل الفاعل للوحدات العسكرية المختلفة دوراً كبيراً في نجاح العملية وتحقيق النصر بعون الله وتأييده، وما النصر إلا من عند الله.

خسائر العدو

– تدمير وإحراق 32 مدرعة وآلية وجرافة عسكرية واحدة “الموثقة بعدسة الحربي فقط”

– مصرع وجرح أكثر من 70 مرتزق بينهم عشرات السودانيين منهم