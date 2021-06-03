المشهد اليمني الأول

تسلّم ممثلو حركة المقاومة الفلسطينية بصنعاء اليوم 40 مليون ريال مقدمة من منتسبي المنطقتين العسكريتين الرابعة والسابعة المرابطين في الجبهات دعماً منهم للمقاومة الفلسطينية.

وأوضح المرابطون من منتسبي المنطقتين العسكريتين الرابعة والسابعة أن تسليم مبلغ التبرع، يأتي إسهاماً منهم في دعم ونصرة فصائل المقاومة الفلسطينية الباسلة ترجمة لدعوة السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي.

وأشاروا إلى أن فلسطين، قضية الأمة العربية والإسلامية الجامعة ودعم المقاومة الفلسطينية بالمال أقل واجب يمكن الإسهام به في مناصرة ودعم الشعب الفلسطيني ومقاومته ونضاله المشروع، بما يكفل تحرير الأراضي المحتلة والقدس الشريف من دنس الصهاينة المحتلين.

وأشادوا بالانتصار الذي حققته فصائل المقاومة الفلسطينية في معركة سيف القدس والتي أرعبت وهزمت العدو الصهيوني.. موضحين أن المقاومة الفلسطينية ومن خلال انتصارها في المعركة استطاعت فرض معادلة جديدة مع العدو الصهيوني الذي يدرك أن ما بعد سيف القدس ليس كما قبلها.