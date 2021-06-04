المشهد اليمني الأول

أظهر مقطع فيديو، اليوم الخميس، اعتداء قوات احتلال العدو الإسرائيلي ومستوطنين بشكل وحشي على فلسطيني بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية.

وقال عارف جابر الناشط في تجمع “المدافعين عن حقوق الإنسان” (غير حكومي) المحلي وهو شاهد عيان على الاعتداء إن “مستوطنا متطرفا يدعى عوفر أحضر جنودا ومستوطنين وقاموا جميعا بالاعتداء على عدد من أفراد عائلته أمام منزلها في حارة جابر”.

وأضاف أن الجنود رشوا اثنين بغاز الفلفل، وأصابوا سيدة في قدمها بقنبلة صوت، مشيراً إلى أن جميع المصابين “تلقوا العلاج في المكان”.

وقال جابر، الذي وثق بالفيديو الاعتداء على أحد الشبان، “جنود الاحتلال ومستوطنون مسلحون اعتدوا بالضرب الوحشي المبرح على الشاب وسيم جابر (18 عاما) وأصابوه بجروح لم تتضح طبيعتها بسبب اعتقاله”.

ويظهر الفيديو المتداول هجوم عدد من الجنود على الشاب وضربه بعنف بالأيدي والبنادق، فيما يصوب مستوطنون أسلحتهم نحوه، ويعتدون على شاب آخر حاول تقديم المساعدة له.

وأردف جابر أن الجنود “استخدموا في الاعتداء على العائلة الرصاص المطاطي والحي والقنابل الغازية والصوتية”.

وأشار إلى أن جميع المعتدى عليهم “يقيمون في حارة جابر شرقي مدينة الخليل المحاذية لمستوطنة كريات أربع”.

بطريقة همجية وضرب وحشي

قوات الاحتلال تعتقل الشاب وسيم منصور جابر من حارة جابر بالخليل pic.twitter.com/JCfsrUSd6k — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) June 3, 2021