المشهد اليمني الأول

كشف تقرير إسرائيلي أن المنظمة الدينية اليهودية المتطرفة “صندوق تراث جبل الهيكل”، وجهت دعوة رسمية إلى سفير الإمارات في تل أبيب محمد آل خاجة، لمشاركة أفرادها في اقتحام المسجد الأقصى، دون تحديد موعد لذلك.

وأضاف التقرير الذي نشرته هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني الرسمي الإسرائيلي “كان”، وترجمته “عربي21″، أن “دعوة هذه المنظمة اليهودية جاءت ردا على حديث لرئيس مجلس حكماء التوراة في حركة شاس الدينية الحاخام شالوم كوهين، الذي أبلغ سفير الإمارات ذاته في لقائهما السابق أن المسجد الأقصى ليس لليهود؛ لأن العرب يسيطرون عليه”.

وتعد منظمة “صندوق تراث جبل الهيكل” جمعية مسجلة أسسها الحاخام اليهودي المتطرف “يهودا غليك” عام 2012، ومن أهدافها الرئيسة “تقوية الترابط بين الشعب الإسرائيلي والمسجد الأقصى، والتوعية بمركزيته ومحوريته في التراث الإسرائيلي، وتشجيع الصعود إليه بحسب الشريعة اليهودية”.