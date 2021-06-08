المشهد اليمني الأول

اعلن المتحدث الرسمي لشركة النفط اليمنية عصام يحيى المتوكل عن وصول أول سفينة بنزين الى ميناء الحديدة منذ بداية العام الحالي 2021م، والتي تحمل اسم “سي هارت” محملة بـ 27,893 طن من مادة ‎البنزين .

هذا واكد المتوكل ان الافراج جاء بعد احتجاز تعسفي من قبل دول العدوان دام لمدة 6 أشهر على التوالي لتكبيد المواطن اليمني أكثر من 2مليار ريال يمني غرامات (دمريج) بسبب التأخير الناتج عن القرصنة.

مضيفا انه ‏لا تزال هنالك سفن اخرى محتجزة عرض البحر حتى هذه اللحظة، رغم حصولها على تصاريح أممية للعبور نحو ميناء الحديدة.