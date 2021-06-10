المشهد اليمني الأول

وصلت سفية مشتقات نفطية إلى ميناء رضوم في شبوة لنهب ما مقداره مليون برميل من النفط الخام اليمني.

وأكد متحدث شركة النفط اليمنية عصام المتوكل وصول السفينة “هيلين” يوم امس إلى ميناء رضوم بشبوة لحمل ما مقداره مليون برميل من النفط الخام اليمني.

وسيتم بيع الشحنة المنهوبة من قبل تحالف العد وان بمبلغ وقدرة 72 مليون دولار اي ما يزيد عن 43 مليار ريال يمني بحسب سعر البرصة اليوم لبرميل النفط الخام في عملية نهب جديدة لثروة الشعب اليمني.

وكانت قد وصلت منتصف إبريل الماضي سفينة اماراتية الى ميناء شبوة لتحميل مليون برميل نفط خام بقيمة 50 مليار ريال أيضا من ثروات الشعب التي ستذهب للسعودية و الامارات ومرتزقتهم؟