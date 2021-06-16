المشهد اليمني الأول

تم اليوم تنفيذ حكم الإعدام على المحكوم عليه علي عبدالله حسين النعامي في جريمة قتل بناته الثلاث ملاك ورغد ورهف النعامي في ميدان التحرير في العاصمة صنعاء.

وتعود تفاصيل الجريمة المروعة بان قام الاب المجرم أولاً بقتل الصغرى بخنقها وتنكيسها داخل خزان ملأه بالماء حتى فارقت الحياة ثم فعل ذات الفعل بالوسطى ولم تقاومه إلا البنت الكبرى.

ومع ذلك قام بخنقها وقتلها بذات الطريقة وكل ذاك لأن زوجته قالت ستذهب عند أهلها مع بناتها حتى يبحث عن منزل آخر ينقلوا إليه وهو لم يتقبل الفكرة وقام بالانتقام من الأم بهذه الطريقة الوحشية.

وفي تفاصيل جريمة اغتصاب الطفل حامد محمد راشد صالح الحداد تقول الوقائع:

تم اعدام المتهمين عبدالله على المكحلي ومحمد عبدالله عرمان لقيامهم باغتصاب وقتل الطفل حامد محمد راشد صالح الحداد من ابناء محافظة ريمه، حيث قام المتهم الثاني محمد عبدالله عرمان بالالتقاء بالمجني عليه في فرزة البيضاء واستدرجه للعمل معه في معرض للسيارات والتقى المتهم الثاني عرمان بالمتهم الاول عبدالله على المكحلي واتفقوا اتفاق جنائي للقيام باغتصاب المجني عليه

وقاموا بشراء حبوب مخدرة من الصيدلية لتخدير المجني عليه ومن ثم اغتصابه وقتله.