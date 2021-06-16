المشهد اليمني الأول

زامل الحد أدهشَ

أداء | عيسى الليث

كلمات | عبدالعزيز الغرباني

الوضع في الحد أدهشَ والشعب بالنصر انتشى

والحلف واحلامه تلاشى بين ضربات الوحوش

تنكيل بالغازي وبطشَا رغم ما قد جيّشَ

رجال حرشَا كل وحشَ في الوغى دائم طهوش

تقبل في الفزعات حفشَا ويل من با تدغشَ

إنمار حفشَا حبشَا ما تخشى ملاقاة الجيوش

والحيَّة الرقطاء عشاء لرجال تنهش للحشا

أكبادهم للقتل عطشى حل طعفار المشوش

هذا اليمن يا كل خبشَ من غزانا ما مشى

تاريخنا واضح بنقشَ تشهد أتراك وحبوش

بالعز والجودات ننشأ ما نجي حول الوشا

أبطال أبو جبريل طهشا كل من راسه يشوش

للحرية مسلك وممشى من بغى العزة مشى

الحسم قرَّب قيد الإنشاء يالوصاية لعن أبوش