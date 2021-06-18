المشهد اليمني الأول

نفذ تحالف العدوان السعودي غارات متفرقة على مواقع في محافظتي مأرب وصعدة .

وأعلنت وسائل إعلام يمنية عن 10 غارات نفذها تحالف العدوان السعودي على عدة مواقع للجيش اليمني واللجان الشعبية في محافظتي مأرب وصعدة .

10 غارات
10 غارات
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