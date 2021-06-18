"خاص" بريطانيا تستحضر الماضي الإستعماري قبل ساعة تقريبا أعلن مركز العمليات التجارية البحرية في المملكة المتحدة "بريطانيا" عن تعرض سفينة تجارية لهجوم في خليج عدن قبالة...