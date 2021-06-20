المشهد اليمني الأول

تمكنت الدفاعات الجوية، اليوم الأحد، من إسقاط طائرة تجسسية أمريكية نوع “سكان إيغل Scan Eagle” في مديرية صرواح بمحافظة مأرب.

وأعلن متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع تمكن الدفاعات الجوية من اسقاطها بصاروخ أرض جو أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء منطقة المشجح بمديرية صرواح.

ووثقت المشاهد لحظات إصابة الطـائرة التجسسية بصاروخ أرض جو واسقاطها.

وأكدت القوات المسلحة اليمنية أنها “لن تألوا جهداً في القيام بمسؤولياتها في حماية الأجواء اليمنية والتصدي لكل العمليات العدائية”.

وتتميز طائرة التجسس الأمريكية “Scan Eagle” بأنظمة حديثة مصممة لمهام الاستخبارات والتجسس وتحديد الأهداف، عبر كاميرا بصرية كهربائية عالية الدقة (EO) أو كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء (IR).

وتبلغ السرعة القصوى للطـائرة 90 كم/ساعة، وبإمكانها التحليق ل24 ساعة متواصلة، على ارتفاعات لاتتجاوز 6 كم، فيما تبلغ كلفة الطائرة الواحدة منها 3.2 مليون دولار أمريكي.

ويمثل تمكن الدفاعات الجوية من اسقاط الطائرة “Scan Eagle” إضافة نوعية للقدرات الدفاعية اليمنية، باستهداف الأهداف الصغيرة والتكتيكية القادرة على توجيه أهداف للطائرات الحربية.

يشار إلى تنفيذ قوات الدفاع الجوي اليمنية خلال ست سنوات أكثر من 1534عملية منها أكثر من 454 عملية اسقاط طائرات تابعة لتحالف العدوان ما بين مقاتلة ومروحية وكذلك طائرات استطلاعية وتجسسية فيما بلغت عمليات التصدي والإجبار على المغادرة 1080 عملية.