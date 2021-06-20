المشهد اليمني الأول

أعلنت محكمة أمن الدولة في الأردن عن موعد أولى جلسات محاكمة مستشار ولي العهد السعودي محمد سلمان باسم عوض الله المتهم الرئيس في تدبير محاولة الانقلاب مع الشريف حسين.

وأوضحت محكمة أمن الدولة أنها ستعقد يوم غد الإثنين أولى جلساتها لمحاكمة المتهمين بقضية “الفتنة”.

وسيخضع المستشار الحالي لابن سلمان وزير التخطيط رئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق باسم عوض الله والشريف عبد الرحمن حسن زيد حسين لأولى جلسات المحكمة.

وقبل أيام، فجر محامي الدفاع عن مستشار ابن سلمان مفاجأة مدوية حول ما تمتلكه المحكمة من دلائل وقرائن على ضلوعه الرئيس بمحاولة الانقلاب.

وعوض الله يعتبر المتهم الأول بالأردن بالقضية التي تعرف إعلاميا باسم “قضية الفتنة” والتي هدفت للانقلاب على الملك عبد الله.

وقال محمد عفيف محامي ورئيس هيئة الدفاع عن عوض الله إن “المدعي العام للمحكمة بفترة معينة لاحظ أن هناك بعض الأعمال والأفعال ترتكب من بعض الأشخاص الآخرين في القضية”، وجاء هذا الرد على سؤال من “سي ان ان” حول الاتصالات والتسجيلات ومضامينها التي نشرتها تقارير صحفية سابقًا، وذلك قبل صدور لائحة الاتهام ونسبتها إلى المتهمين في القضية وفي مقدمتهم عوض الله.

وأضاف عفيف “ما أستطيع قوله نسبة إلى ما أطلّعت عليه في الملف الكامل، فإن المدعي العام للمحكمة في فترة معينة لاحظ أن هناك بعض الأعمال والأفعال”، وأردف “هذه ترتكب من بعض الأشخاص الآخرين في القضية”.

وبين محامي عوض الله أنه “وفقا للصلاحيات الممنوحة له، وضع هواتفهم الخلوية تحت المراقبة لمدة شهر”، وأوضح أنه أثناء مجريات القضية تم تفريغ محتويات الهواتف من خبير مختص ثم الاستعانة بخبير آخر لترجمة هذه المعلومات من الإنجليزية إلى العربية.

وأكد محامي باسم عوض الله أنها “موجودة الآن في ملف القضية الذي حصلت عليه بعد صدور اللائحة”.

وحول القيمة القانونية لتلك التسجيلات المنسوبة، قال عفيف إن “هناك حاجة لدراسة أكثر لمعرفة إن كانت تشكّل جرائم أم لا، وفيما إذا كانت العبارات الواردة فيها تشكل الأركان والعناصر الكاملة للتهم”.