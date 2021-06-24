المشهد اليمني الأول

منددين بقرار تأجيل إجراءات محاكماتهم في المحاكم السعودية وتمديد فترة اعتقالهم دون مبرر، طالب أهالي المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية، وزارة الخارجية الأردنية بالتدخل والضغط على النظام السعودي من أجل الإفراج عن أبناءهم المعتقلين سياسيا،

ورفع المشاركون خلال وقفة احتجاجية نظمها أهالي المعتقلين أمام وزارة الخارجية في العاصمة عمان ، لافتات حملت صور المعتقلين وأخرى تطالب بالإفراج عنهم.

وناشدت والدة المعتقل عبدالكريم معالي، الملك عبدالله الثاني بالتدخل للإفراج عن المعتقلين الأردنيين في السعودية، وقالت معالي إن ابنها لم يرتكب أي ذنب يستوجب اعتقالهم، مستنكرة في الوقت ذاته، صمت الأردن إزاء اعتقال عشرات المعتقلين الأردنيين في السعودية منذ عاميين.

وأشارت والدة المعتقل نبيل الصافي إلى ما تعرض له ولدها من اعتقال تعسفي رغم كونه من مواليد السعودية ويعمل فيها منذ سنوات، وطالبت الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز والملك الأردني عبدالله الثاني للتدخل بالإفراج عن ولدها وباقي المعتقلين الأردنيين في السعودية.

ووصف رئيس لجنة أهالي المعتقلين الأردنيين في السجون السعودية خضر مشايخ، تأجيل المحاكم السعودية محاكمة المعتقلين بأنه “تأجيل غير مبرر”، مشيراً إلى أن السلطات السعودية أجلت للمرة الثانية لجلسة النطق بالحكم لعدة شهور من قبل المحكمة السعودية المختصة بحق المعتقلين الأردنيين وتمديد فترة اعتقالهم بدلاً من إنهاء قضيتهم التي وصفها بـ”السياسية”.

واعتبر “المشايخ” أن هناك تقصيراً من قبل الحكومة الأردنية في متابعة هذا الملف مشيراً إلى ما جرى من لقاءات مع وزير الخارجية ومجلس النواب، ومخاطبة الحكومة لكن دون تحقق أي إنجاز تجاه هذا الملف.

وقال: “إذا لم يتم الضغط من قبل الحكومة على السلطات السعودية للإفراج عن أبنائنا فأقل القليل أن تقوم السفارة الأردنية في الرياض بإرسال وفد طبي وحقوقي للاطمئنان على سلامة المعتقلين في ظل تفشي جائحة كورونا، والاستماع إلى إفاداتهم”.

وفي ختام الوقفة، التقى وفد من أهالي المعتقلين عدداً من موظفي السفارة الذين استمعوا لمطالبهم، مؤكدين متابعة الوزارة لملف المعتقلين مع السلطات السعودية.

يذكر أن أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين صعدوا مؤخرا من خطواتهم الاحتجاجية رفضا للمحاكمات التعسفية بحق أبناءهم المعتقلين سياسيا في سجون السعودية.

وأصدرت لجنة متابعة المعتقلين الأردنيين في السعودية، بيانًا تلقى “سعودي ليكس” نسخة منه، أعربت فيه عن القلق من إجراءات المحاكم السعودية بحق المعتقلين.

وأشارت إلى أن ذلك يأتي في ظل عدم وضوح المسار من جانب المحكمة التي أجلت سابقًا النطق بالحكم مدة أربعة أشهر دون مبرر، رغم انتهاء الجلسات والاستماع إلى أطراف القضية.