المشهد اليمني الأول

قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية في تقرير لها أنه سيتم استجواب المسؤولين السعوديين السابقين بشأن صلاتهم بهجمات 11 سبتمبر في إفادات أمام المحكمة هذا الشهر من قبل محامين يمثلون عائلات الضحايا ، الذين يعتبرون ذلك بمثابة اختراق في الجهود المبذولة لإثبات وجود صلة بين الرياض والخاطفين.

وتسعى العائلات بحسب التقرير الذي ترجمه لإثبات أن المواطنين السعوديين ساعدوا في دعم اثنين من خاطفي الطائرات في 11 سبتمبر ، خالد المحضار ونواف الحازمي ، في جنوب كاليفورنيا في الأشهر التي سبقت الهجمات – وقد تم تنسيق هذا الدعم من قبل دبلوماسي في السفارة السعودية في واشنطن.

يتم الاحتفاظ بسرية محتويات إفادات هذا الشهر ، ولكن مع اقتراب الذكرى العشرين للهجمات ، تصعد العائلات حملة متجددة لجعل الحكومة الأمريكية تزيل الحظر عن الأدلة في القضية المرفوعة ضد الرياض والإفراج عن نتائجها في التحقيق الذي أطلق عليه اسم عملية Encore ، في التواطؤ السعودي في الهجمات. وكان 15 من الخاطفين التسعة عشر سعوديين.

والسعوديون الثلاثة الذين تم استجوابهم هم عمر البيومي وفهد الثميري ومساعد الجراح.

بيومي موظف حكومي سابق يعمل في الطيران المدني وكان طالبًا رسميًا في ولاية كاليفورنيا. وتزعم الدعوى القضائية أنه كان يعمل كوكيل سعودي في عامي 2000 و 2001 ، وتلقى رواتب كبيرة من الحكومة السعودية مقابل “وظائف وهمية” لم يقم بها. بعد فترة وجيزة من الهجمات انتقل إلى المملكة المتحدة ، حيث استجوبته الشرطة البريطانية نيابة عن مكتب التحقيقات الفيدرالي.

وزعم بيومي أنه لم يكن لديه سوى معرفة عابرة مع المحضار والحازمي ، اللذان كانا جزءاً من الفريق الذي طار في رحلة الخطوط الجوية الأمريكية 77 إلى البنتاغون.

تزعم الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفيدرالية في المقاطعة الجنوبية لنيويورك أنه قضى وقتاً طويلاً معهم. ألغت السلطات الأمريكية تأشيرته بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر ، على أساس “أنشطة شبه إرهابية”.

كان الثميري مسؤولاً قنصلياً سعودياً في لوس أنجلوس وإمام مسجد الملك فهد هناك. ويقال إن بيومي زاره قبل لقاء المحضار والحازمي. وزعم الثميري أنه لم يلتق قط بالخاطفين ، لكن الشهود أخبروا عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي أنهم رأوه في شركتهم.

بعد هجمات الحادي عشر من سبتمبر ، تم سحب تأشيرته الدبلوماسية للاشتباه في ارتباطه بنشاط إرهابي.

لم تكن هوية الجراح معروفة علناً حتى مايو 2020 عندما كشفها نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي ، جيل سانبورن ، عن طريق الخطأ في ملف للمحكمة. تم حذف الاسم من النص باستثناء فقرة واحدة ، حيث تم رصده من قبل مراسل ياهو مايكل إيزيكوف.

كان جراح دبلوماسيًا متوسط ​​المستوى في سفارة واشنطن في عامي 1999 و 2000 ، وأشرف على موظفي وزارة الشؤون الإسلامية في المساجد والمراكز الثقافية في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

من غير الواضح مدى قوة الأدلة التي تربط بين الجراح وبيومي والثميري ، ولكن يبدو أن إعلان سانبورن يؤكد أنه كان قيد تحقيق مكتب التحقيقات الفيدرالي.

تم استجواب بيومي في الفترة من 9 إلى 11 يونيو. وجاءت شهادتي جراح الأسبوع الماضي، وستنفذ شهادة الثميري الأسبوع المقبل.

يتم تنفيذ جميع الإيداعات عبر Zoom ، من قبل الفريق القانوني للعائلات، الذين لا يُسمح لهم بمشاركة النتائج مع عملائهم.

قال بريت إيجلسون، الذي كان يبلغ من العمر 15 عاماً عندما قُتل والده، بروس، في البرجين التوأمين في نيويورك، إن الإفادات تمثل لحظة حاسمة في القضية القانونية الطويلة التي رفعتها العائلات ضد الحكومة السعودية، حيث يعتقد أنها ستكشف التناقضات في الحسابات السعودية الرسمية.

وقال إيجلسون لصحيفة الجارديان: “هذه الإفادات هي جزء كبير من الدعوى القضائية، وهي أسئلة لم تجب عليها حكومتنا أبداً ولم تعالجها حكومتنا مطلقاً مع هؤلاء الأفراد”.

قال إيجلسون: “أعتقد أن الأهم هنا هو أن الخاطفين التسعة عشر جاءوا إلى الولايات المتحدة دون معرفة بثقافتنا ، وبدون معرفة باللغة الإنجليزية ، ولا مال ولا فكرة عن كيفية قيادة طائرة”. لقد أخبرني مسؤولو استخبارات سابقون أنه لولا شبكة الدعم السعودية التي كانت قائمة وتم إنشاؤها هنا قبل 11 سبتمبر ، فإن هؤلاء الأفراد لن يعرفوا حتى كيفية إيجاد مخرج من المطار. “