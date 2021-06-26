المشهد اليمني الأول

انتقد مجلس حقوق الإنسان، خلال افتتاح دورته الـ 47، السلطات السعودية ، نتيجة استمرارها في انتهاك المعاهدات الدولية والقوانين، وتجاهلها للانتقادات الموجهة لها من قبل المجلس والمنظمات الدولية والمحلية.

وأكدت المفوضة السامية لمجلس حقوق الإنسان “ميشيل باشيليت”، خلال البيان الافتتاحي للدورة؛ على أن السلطة السعودية من بين الدول التي كانت قد أثارت مخاوف بشأن حالة حقوق الإنسان فيها خلال الدورة الماضية للمجلس، مشيرة إلى أنها لا تزال تمارس الاعتقال التعسفي ولا تحمي حرية الرأي والتعبير.

وأضافت باشيليت، أن المجلس يأسف لمرور الذكرى الـ 15 لتأسيس مجلس حقوق الإنسان، في ظل الانتكاسات الخطيرة لحقوق الإنسان وتآكل الفضاء الديمقراطي والمدني، لاسيما في المملكة العربية السعودية.

وافتتح مجلس حقوق الإنسان دورته الـ 47 (21 يونيو – 13 يوليو 2021)، في جنيف، وسط استمرار انتهاك السلطة السعودية لالتزاماتها الدولية وتجاهل الانتقادات التي وجهت لها خلال الدورة الماضية.