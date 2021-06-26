المشهد اليمني الأول

اصدر مجلس عائلة آل بنات الفلسطينية في مدينة الخليل بياناً يتوعد فيه الجواسيس القتلة عملاء سلطة التنسيق مع احتلال العدو الصهيوني بالقصاص لولدهم الشهيد بإذن الله نزار بنات الذي اغتالته ايدري رجال السلطة الآثمة بدم بارد لأنه صدح بالحق وعرّى قوى الفساد في سلطة العار في رام الله المتعاونة مع احتلال العدو الصهيوني.

وحمّل مجلس العائلة الكريمة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ورئيس وزرائه محمد اشتيه المسؤولية الكاملة عن اغتيال ولدهم الشهيد نزار.

وقال مجلس العائلة الكريمة في بيانه الذي رصده الواقع السعودي ما نصه: