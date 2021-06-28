المشهد اليمني الأول

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو، فشل بشدة في التعامل مع إيران، خلال سنوات حكومته الـ12.

وذكرت “القناة 13” الإسرائيلية، أن نتنياهو يتفاخر بنجاحه برفقة إدارة دونالد ترامب في إلغاء اتفاق النووي مع إيران، وذلك بعد صدامه مع إدارة باراك أوباما.

ولفتت إلى أن طريقة نتنياهو في التموضع إلى جانب الجمهوريين بشكل فج، دفعت عديد المشرعين الديمقراطيين من الداعمين للاحتلال إلى الالتفاف حول أوباما.

وتابعت بأن ترامب فشل في تحقيق الأهداف التي وعد أنصاره بها تجاه إيران، كما أنه فشل في جعل الولايات المتحدة تنسحب بشكل كامل من الاتفاق النووي..

فيما صرح رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية الأسبق، اللواء عاموس يادلين، لصحيفة “إسرائيل هيوم”، بأن الاتفاق النووي من شأنه كبح جماح إيران في برنامجها، في إشارة إلى أنه ليس كما كان نتنياهو وترامب يصورانه لجمهورهما.

وتابع بأنه “أداة لكبح إيران”، معتبراً أنه “يجب على إسرائيل التحدث بشأنه مع الولايات المتحدة، بما في ذلك معايير مشتركة وخطوط حمر”.