المشهد اليمني الأول

افتتح أمين العاصمة حمود عباد وأمين عام المجلس الأعلى لتنسيق الشئون الانسانية والتعاون الدولي عبدالمحسن طاووس، اليوم مشروع المجمع الترفيهي رياضي بحديقة السبعين، بتكلفة مليار و 100 مليون ريال.

تضمن المشروع بدعم البنك الدولي عبر الأمم المتحدة لخدمات المشاريع “اليونبس” إنشاء ملاعب رياضية وفق المعايير الدولية للفيفا، وتركيب ألعاب مجانية وبيوت محمية وتأهيل وإنارة وتشجير وتحسين للمرافق المستهدفة بالحديقة.

وفي الافتتاح أكد أمين العاصمة أن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى بخصوص تأهيل وتطوير الحدائق والمنتزهات الترفيهية وزيادة الرقعه الخضراء وإيجاد المتنفسات للمواطنين. وأشار إلى أن هذا المتنفس الرياضي سيهيئ للشباب التعبير عن تطلعاتهم وتوفير بعض احتياجاتهم حيث يضم ملاعب كرة القدم والجري والطائره واليد والتنس وألعاب للترفيه واللياقة البدنية، وفقا للمعايير الدولية.. مشيداً بدور اليونبس في تنفيذ المشروع.

وثمن أمين العاصمة، جهود المجلس الأعلى للشئون الانسانية في المتابعة بشكل مستمر لتقديم مثل هذه المشاريع وتحويل أي مشاريع ذات طابع هامشي إلى مشاريع حقيقية تخدم التنمية وتحقق تطلعات المواطنين. وأكد أن أمانة العاصمة ستظل شريك حقيقي مع كل الجهات، وستسعى لتقديم كافة التسهيلات التي من شأنها تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية تسهم في تخفيف معاناة المواطنين وتعزيز الصمود في مواجهة العدوان والحصار.

فيما أكد أمين عام المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية أن تنفيذ مشروع المجمع الترفيهي يعد من ابرز الانجازات التي حققها المجلس مع شركاء العمل الإنساني في اليمن.. مثمناً جهود أمين العاصمة في تقديم التسهيلات لمكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع وإنجاح المشروع. وأوضح طاووس، أن هذا المشروع يعتبر تنموي وبنية تحتية أساسية خاصة وأن العدوان حرم الشعب اليمني من كل مجالات الترفيه والمتنفسات.

وشيد طاووس بدور وجهود مكتب الأمم المتحدة “اليونبس”. وحث جميع المؤسسات الحكومية والسلطات المحلية في المحافظات على أن يكونوا عوناً وسنداً للمجلس الأعلى لتقديم كافة التسهيلات لتستطيع كافة المنظمات ذات الطابع التنموي أن تقوم بعملها، كون اليمن بحاجه لمشاريع تنموية.

حضر افتتاح المجمع الترفيهي وكيل الأمانة المساعد عبدالوهاب شرف الدين ومديرا صندوق النظافة والتحسين فضل الروني والحدائق والمنتزهات عاصم الجلال، وممثل مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع اليونبس المهندس خالد با سلامه.