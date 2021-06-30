المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي اليمني، اليوم الأربعاء، مشاهد لإحتراق طقم سعودي في مربع شجع بنجران.

وأظهرت المشاهد لحظة استهداف الطـقم السعودي بصاروخ موجه للجيش واللجان الشعبية الذي أدى لإحتراقه.

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