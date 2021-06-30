الرئيسية أخبار وتقارير المشهد العسكري شاهد اشتعال طقم سعودي واحتراقه في نجران بعد استهدافه بصاروخ موجه شاهد اشتعال طقم سعودي واحتراقه في نجران بعد استهدافه بصاروخ موجه أخبار وتقاريرالمشهد العسكريمميزة شاهد اشتعال طقم سعودي واحتراقه في نجران بعد استهدافه بصاروخ موجه 30 يونيو، 2021 31 المشهد اليمني الأولوزع الإعلام الحربي اليمني، اليوم الأربعاء، مشاهد لإحتراق طقم سعودي في مربع شجع بنجران. وأظهرت المشاهد لحظة استهداف الطـقم السعودي بصاروخ موجه للجيش واللجان الشعبية الذي أدى لإحتراقه. مقالات ذات صلةمقالات لنفس الكاتب الرجل الذي وفى.. الرئيس المشاط يمنح وسام الشجاعة لأسرة الہٰشهيٰد هاني محسن طومر عاجل.. عملية عسكرية مشتركة للصاروخية والمسير بالعمق السعودي استهدفت مواقع منها معسكر الحرس الوطني السعودي “عملية الشهيٰد أبو فاضل طومر”.. شاهد عملية عسكرية لتحرير سلسلة جبال الدحيضة وفك الحصار واستعادة جثمان الشهيٰد المقالات المميزة شاهد اشتعال طقم سعودي واحتراقه في نجران بعد استهدافه بصاروخ موجه 30 يونيو، 2021 وزع الإعلام الحربي اليمني، اليوم الأربعاء، مشاهد لإحتراق طقم سعودي في مربع شجع بنجران. وأظهرت المشاهد لحظة استهداف الطـقم السعودي بصاروخ موجه للجيش واللجان الشعبية... وثائق تكشف فساد هائل.. بينما الحمدي يورد أمواله الشخصية للبنك الحكومي... 30 يونيو، 2021 لأول مرة بينها لحظة الإستهداف.. بث مشاهد عملية عسكرية بمراحلها المتكاملة... 30 يونيو، 2021 مطار صنعاء يستقبل طائرة شحن عملاقة نوع إيرباص 30 يونيو، 2021 فضيحة من العيار الثقيل.. بالفيديو قيادي مرتزق يتهم أنصار الله بالسرقة... 30 يونيو، 2021