وزع الإعلام الحربي اليمني، اليوم الأربعاء، مشاهد لإحتراق طقم سعودي في مربع شجع بنجران. وأظهرت المشاهد لحظة استهداف الطـقم السعودي بصاروخ موجه للجيش واللجان الشعبية...