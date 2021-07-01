المشهد اليمني الأول

تداول نشطاء التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لاشتباك عنيف بين رجال المقاومة الفلسطينية من رفاق الشهيد جميل العموري صباح اليوم الخميس مع قوات العدو الإسرائيلي.

وظهر في مقطع الفيديو عددًا من المجاهدين وهم يطلقون النار على قوات العدو الإسرائيلي بشكل مكثف من سلاح “m16”.

يُشار إلى أن جيش العدو الاسرائيلي لم يعلق على الاشتباك الذي وقع صباح اليوم بين قواته ومجاهدي المقاومة من أبطال مجموعة الشهيد جميل العموري في جنين.

فيما أعلنت قوات العدو الإسرائيلي اعتقال ثلاثة فلسطينيين في مدينة جنين شمال الضفة المحتلة لتنفيذ عملية إطلاق نار اتجاه القوات.

وأفاد موقع عبري، بأن قوات العدو اعتقلت الشبان بعد اشتباههم في إلقاء الحجارة واطلاق نار على ما تسمى بـ”قوات حرس الحدود”، دون وقوع إصابات.

يُشار إلى أن المجاهد جميل العموري استشهد برصاص العدو الإسرائيلي بداية شهر يونيو 2021 في شارع الناصرة بمدينة جنين، شمال الضفة الغربية المحتلة.

ويذكر أن الشهيد جميل العموري كان أحد المطاردين من أبناء وكوادر حركة الجهاد الإسلامي وسرايا القدس الذي استشهد بعد مسيرة جهاد وثبات بقي خلالها مطلوباً لقوات العدو على خلفية تنفيذ العديد من الأعمال الفدائية شمال الضفة.