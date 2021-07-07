المشهد اليمني الأول

“يمكن لدولة الإمارات العربية المتحدة الصغيرة ولكن القوية أن تنتج قريبًا ما يصل إلى 4 ملايين برميل يومياً”، هكذا افتتحت صحيفة “فوكس بيزنس” تقريرها عن الخلاف السعودي الإماراتي حول حصص انتاج النفط في أوبك.

ترجع الفوضى التي احدثها الجدل حول إنتاج النفط في اجتماع “أوبك بلس” إلى المنافسة المتزايدة بين الإمارات العربية المتحدة الأصغر و المملكة العربية السعودية الأكبر بين زعماء النفط في العالم.

الإمارات العربية المتحدة، التي كانت ذات يوم مغمورة، تشهد اليوم نمواً في مكانتها المالية، وهذا يؤدي إلى علاقة أكثر تعقيدًا بين البلدين وأميريهما، من وجهة نظر اقتصادية.

يدفع الصدع الهادئ بين الدولتين أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع، وفي الوقت الذي يكافح فيه كلا البلدين لتنويع اقتصاداتهما بعيدًا عن الاعتماد على النفط، فإن مستقبلهما في أيدي جيل الشباب من القيادة.

في المملكة العربية السعودية، كان الدافع وراء التغيير هو ولي العهد المثير للجدل محمد بن سلمان ، وفي الإمارات يحكم ولي العهد محمد بن زايد آل نهيان.

كان الزعيمان من كبار المؤيدين لبعضهما البعض، لكن مع تزايد المنافسة على الهيمنة الاقتصادية في الشرق الأوسط، بدأ الخلاف والتنافس يجد طريقه إليهما.

في الماضي، كانت الإمارات العربية المتحدة، خاصة فيما يتعلق بإنتاج النفط، بمثابة ختم مطاطي لرغبات المملكة العربية السعودية. لقد كانوا حلفاء مخلصين ويرون عموماً قضايا إنتاج النفط في نفس الضوء. ومع ذلك، فقد تغير ذلك لأن الإمارات العربية المتحدة يمكنها الآن إنتاج نفط أكثر مما كانت عليه في الماضي وبسبب الدفع العالمي ضد الوقود الأحفوري هم يريدون الاستفادة من ذلك قدر المستطاع.

في الوقت الحالي، تنتج الإمارات العربية المتحدة حوالي 2.7 مليون برميل يوميًا، لكنها رفعت قدرتها إلى درجة يمكن أن تنتج ما يصل إلى 4 ملايين برميل يوميًا.

ويسعى البلدان أيضًا إلى تحديث اقتصاداتهما ويسعيان إلى الاستثمار الأجنبي.

كان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في وضع غير مؤات إلى حد ما بسبب مقتل جمال خاشقجي، الصحفي المقيم في الولايات المتحدة، والمنتقد للحكومة السعودية. حتى الرئيس بايدن افشل لقاء ولي العهد به احتجاجاً على أفعاله المحيطة بجريمة القتل.

المنافسة المتزايدة بين الاثنين تشبه نسخة مصغرة من المنافسة التي كانت جارية بين الولايات المتحدة والصين. المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تضغط على الشركات الأجنبية التي ليس لها مقر إقليمي في البلاد وكيف يمكن أن تخسر عقود الدولة. أقامت العديد من الشركات في السنوات الأخيرة أعمالًا تجارية في الإمارات العربية المتحدة لأن الكثيرين ينظرون إلى هذا البلد على أنه مجتمع أكثر تسامحًا ومرحبًا بالأجانب والاستثمار الأجنبي أكثر من المملكة العربية السعودية.

كما أن الإمارات والسعودية حليفان عسكريان قويان. كانت الإمارات هي التي عملت كوسيط عندما بدا أن العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإيران يمكن أن تؤدي إلى حرب. خفضت الإمارات التوترات بين البلدين لتجنب صراع أكبر.

في الوقت نفسه، تنسحب الإمارات، التي أرسلت قوات لمساعدة السعودية في خوض الحرب في اليمن من تلك الحرب وقد سحبت قواتها وربما فعلت ذلك بسبب الضغط المتزايد بشأن التكاليف الإنسانية للحرب. لقد اكتشفوا بشكل متزايد أن دعمهم للمملكة العربية السعودية في الصراع كان بتكلفة باهظة.

تسببت كل التوترات بشأن تخفيضات أوبك الأخيرة في حالة من عدم اليقين في السوق، ومع ذلك فمن المرجح أن نرى وضعا حيث يُسمح للإمارات بإضافة بضعة براميل إضافية أو ستوافق المجموعة فقط على عدم فعل أي شيء والحفاظ على إنتاج النفط حيث هو الآن، ومع ذلك، في حين أن هذا التوتر يمكن حله بسهولة شديدة ببضعة براميل من النفط، فإن الجوانب الأكبر للمنافسة الاقتصادية المتزايدة ربما تكون مجرد البداية.