المشهد اليمني الأول

الحكومة السعودية التي تواجه عجزاً يقدر بـ 800 مليار ريال (213 مليار دولار) في صندوق التقاعد الذي تسيطر عليه تدرس مقترحات لزيادة سن التقاعد.. هكذا افتتح “بيزنس ستاندرد” تقريره عن صندوق التقاعد السعودي الذي يبدو ان ابن سلمان قد استنزف مقدراته في مشاريعه الوهمية.

وأضاف التقرير الذي ترجمه الواقع السعودي أن المملكة العربية السعودية تدرس تجديد نظام المعاشات التقاعدية في المملكة لمطالبة المواطنين بالعمل لفترة أطول والمساهمة بشكل أكبر، وهي ضربة أخرى لمستويات المعيشة يمكن أن تقوض الدعم العام لجهود إعادة تشكيل الاقتصاد المعتمد على النفط.

الحكومة – التي تواجه عجزاً يُقدر بـ 800 مليار ريال (213 مليار دولار) في صندوق التقاعد الذي تسيطر عليه الدولة – تدرس مقترحات لزيادة سن التقاعد، وفقًا لثلاثة أشخاص مطلعين على الأمر، طلبوا عدم مشاركة اسمائهم في المناقشات تم تحديدها لمناقشة المداولات السرية. وقال الناس إن ذلك قد يتطلب أيضًا من العمال المساهمة بمزيد من رواتبهم في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي تدير معاشات تقاعد القطاعين العام والخاص، وقال الناس إنه لم يتم اتخاذ قرار نهائي بشأن تفاصيل التغييرات وما إذا كان سيتم تنفيذها.

وحذر مسؤولون سعوديون من أن النظام الحالي غير مستدام. هذا مأزق برامج التقاعد واجهته في جميع أنحاء العالم حيث عاش الناس لفترة أطول – ولكن مع تطور سعودي مؤكد.

يبلغ متوسط ​​العمر المتوقع للسعوديين 75 عامًا، ورغم أن سن التقاعد الرسمي يبلغ 60 عامًا للرجال والنساء، إلا أن ثلث التقاعد مبكرًا بعد العمل 25 عامًا في القطاع الخاص أو 20 عامًا في الخدمة المدنية. ويقارن ذلك بمتوسط ​​سن تقاعد يبلغ 64.3 عامًا للرجال و 63.5 عامًا للنساء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

ومع ذلك، فإن أي تغييرات في القواعد يمكن أن تكون مثيرة للجدل محليًا. الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة، قلب بالفعل عقودًا من التوقعات بأن الدولة ستستخدم ثروتها النفطية لتزويد المواطنين بمزايا مثل البنزين والطاقة الرخيصة، والوظائف الحكومية الوفيرة والمنح الجامعية.

كجزء من خطته لإنهاء اعتماد الاقتصاد على النفط وسد فجوة الميزانية التي خلفها انخفاض أسعار النفط الخام، أعاد صياغة العقد الاجتماعي في أكبر مصدر للنفط في العالم من خلال خفض الدعم وفرض الضرائب وانتقاد القطاع العام المتضخم. يكافح العديد من السعوديين ذوي الدخل المنخفض والمتوسط ​​من أجل التكيف، وقد أدى جائحة الفيروس التاجي إلى تسريع وتيرة التغيير فقط من خلال إجهاد الموارد المالية الحكومية وتسليط الضوء على الحاجة الملحة للتنويع الاقتصادي.

وردا على سؤال حول التغييرات المقترحة على نظام المعاشات، زعمت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية إن دمج صناديق التقاعد والتأمين في القطاعين العام والخاص الشهر الماضي “لن يؤثر على استحقاقات التأمين لعملاء التأمين، أو على المعاشات لعملاء التقاعد، أو النسب المئوية أو توريد اشتراكات لكل صندوق، ولا عملياته أو معاملاته “.

لكن نادر الوهيبي، مساعد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، جادل مؤخرًا في التلفزيون الحكومي بأن التقاعد المبكر والعمر الأطول يهددان مستقبل الصندوق. تم تجميد ممارسة إحالة العمال المتقاعدين بعد 20 عامًا من الخدمة مؤقتًا بعد دمج الصندوق مع المؤسسة العامة للتقاعد الشهر الماضي.

قال الوهيبي: “الأشخاص الذين سيتقاعدون في وقت مبكر الآن سوف يستنزفون كل الأموال الموجودة في الصندوق”. “إنهم يعيشون لفترة أطول، والمال لا يكفي، حتى لو حققنا عوائد استثمار فلكية”. يدفع العمال الآن 9٪ من رواتبهم في صندوق التقاعد.

ولم ترد وزارة المالية ولا مركز الاتصال الدولي الحكومي على الفور على طلبات التعليق.

وأثارت تصريحات الوهيبي الحادة ردود فعل سلبية من بعض السعوديين المعروفين – وهو أمر نادر الحدوث منذ أن قاد الأمير محمد حملة قمع أدت إلى انتقادات داخلية قاسية.

وقال الروائي محمد الرتيان في منشور على تويتر “حتى لو اتفقنا على أن هذه هي الحقيقة فلا ينبغي قولها بهذه اللغة الجافة القاسية”. “الناس ليسوا أرقامًا في عملية محاسبية صارمة.”