المشهد اليمني الأول

زار مدير أمن محافظة البيضاء العميد عبد الله العربجي عدداً من المرابطين بالنقاط الأمنية والمواقع في مديرية الزاهر.

وخلال الزيارات تبادل العميد العربجي مع المرابطين التهاني بمناسبة عيد الأضحى المبارك، والانتصارات التي حققها الجيش والأمن واللجان الشعبية في عملية النصر المبين وتطهير مديرية الزاهر بالكامل وأجزاء واسعة في مديرية الصومعة والانتصارات المتواصلة في مديرية نعمان.

وأوضح أن الإنجازات الأمنية تتطلب التكاتف والتنسيق بين مختلف الوحدات والجيش واللجان الشعبية للحفاظ عليها، مثمناً جهود ضبط عدد من الخلايا التي أسهمت في الحد من الجريمة.

وأكد العميد العربجي، أن الأجهزة الامنية تمثل خط الدفاع الأول للحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة، مشدداً على اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد كل من تسول له نفسه المساس بأمن المواطنين بالمحافظة.

فيما عبر المرابطون عن تقديرهم لهذه الزيارات مؤكدين مواصلة الصمود في وجه العدوان وأدواته.