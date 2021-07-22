المشهد اليمني الأول

وزع الإعلام الحربي اليمني اليوم الخميس، مشاهد لعملية هجومية للجيش واللجان الشعبية على مواقع الجيش السعودي ومرتزقته في جيزان.

وكان نفذ مجاهدو الجيش واللجان الشعبية عملية هجومية على مواقع مرتزقة الجيش السوداني المنتشرة غرب الكمب القديم وغرب المنزالة وعلى تبة عباس في محوري المدافن والملاحيط قبالة جبل الدود بجيزان.

وشن مجاهدو الجيش واللجان الشعبية العملية الهجومية على مواقع العدو من مسارين، تمكنو فيها من السيطرة على عدد من المواقع وتكبيد العدو خسائر مادية وبشرية.

وتمكن المجاهدين -بفضل الله- من تدمير وإعطاب 4 آليات للعدو واغتنام أسلحة متنوعة وإحراق خيام ومتارس العدو، بعد فراره منها وأسر أعداد من المرتزقة السودانيين.

وأظهرت المشاهد الموثقة بعدسة الإعلام الحربي لحظات تقدم المجاهدين لمواقع العدو واقتحامها. كما وأوضحت المشاهد تمكن المجاهدين من إلحاق خسائر فادحة بقوات العدو، أجبرت مجاميع المرتزقة على الفرار.

وبينت المشاهد ملاحقة الجيش واللجان للمرتزقة السودانيين الفارين والتنكيل بهم بين الوديان والتباب ووقوع أعداد منهم في الأسر.

وحاول طيران العدوان السعودي الأمريكي إسناد مرتزقته بعدد من الغارات لإيقاف تقدم الجيش واللجان الشعبية دون أي جدوى.